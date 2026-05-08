Ощадбанк запустив мобільне відділення на Закарпатті: які послуги доступні для громадян

Ощадбанк масштабує проєкт фінансової інклюзії та запускає роботу мобільного підрозділу в Закарпатській області. Мешканці віддалених громад тепер отримуватимуть банківські послуги без необхідності відвідувати стаціонарні офіси.

Вибір регіону та технічні можливості

Закарпаття обрали для розширення проєкту через низький рівень урбанізації, складний гірський рельєф та великі відстані між населеними пунктами. Наразі в області функціонує 24 стаціонарні відділення.

Мобільний банк створено на базі броньованого автомобіля, він оснащений автономним живленням і супутниковим зв’язком, що гарантує стабільну роботу за відсутності електроенергії або мобільного покриття.

"Ми вже довели ефективність мобільних підрозділів у прифронтових регіонах і під час запуску пілоту на Буковині... Наше завдання полягає в тому, щоб люди не їхали десятки кілометрів до банку, а банк приїжджав до них. Закарпаття, де наразі функціонує 24 відділення, — логічний наступний крок у розширенні цієї моделі, адже мобільний формат дозволить суттєво підсилити існуючу мережу", — зазначив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Ощадбанк запустив мобільне відділення на Закарпатті / Ощадбанк

Доступні послуги

У мобільному підрозділі надають стандартний перелік банківських сервісів:

відкриття рахунків та оформлення депозитів;

перевипуск платіжних карток;

отримання пенсій та соціальних виплат;

здійснення грошових переказів;

оплата комунальних та інших послуг.

Графік пересування "Ощаду на колесах" узгоджується з органами місцевого самоврядування, щоб візити збігалися з часом роботи соціальних установ у громадах.

Запуск мобільного банку є частиною програми "Моя безбар’єрність". Станом на травень 2026 року понад 730 установ банку відповідають нормам фізичної доступності, а 33 інклюзивні відділення працюють за підвищеними стандартами сервісу.

Нагадаємо, 11 березня Ощадбанк запустив перший мобільний "банк на колесах", який регулярно приїжджатиме у віддалені громади Чернівецької області, де немає стаціонарних відділень.