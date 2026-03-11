Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ощадбанк запускає перший "банк на колесах" на заході України

Ощадбанк запускає перший "банк на колесах" на заході України
Ощадбанк

Ощадбанк запустив мобільний “банк на колесах”, який регулярно приїжджатиме у віддалені громади Чернівецької області, де немає стаціонарних відділень. 

Про це пише Delo.ua з посиланям на пресслужбу фінансової установи.

Про мобільне відділення Ощадбанку

"Мобільний банк регулярно приїжджатиме у громади, де немає стаціонарних відділень, щоб люди могли отримати базові банківські послуги. Чернівецьку область обрали для пілоту, адже тут багато віддалених населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Мобільне відділення Ощадбанку - це броньований автомобіль із супутниковим інтернетом Starlink та автономним живленням, що дозволяє працювати навіть у населених пунктах без банківської інфраструктури.

У "банку на колесах" клієнти зможуть:

  • відкрити рахунок або депозит;
  • отримати чи перевипустити картку;
  • отримати пенсію або соціальні виплати;
  • здійснювати перекази;
  • оплачувати комунальні та інші послуги.

Маршрути та графік роботи мобільного банку формуватимуться з урахуванням потреб територіальних громад Чернівецької області.

Раніше подібний формат відділень застосовувався переважно у прифронтових регіонах, де банківська інфраструктура була зруйнована або обмежена через війну. Тепер Ощад використовує цей досвід, щоб розширити доступ до фінансових послуг і в інших областях країни.

Проєкт реалізується в межах програми Ощадбанку "Моя безбар’єрність", яка спрямована на те, щоб фінансові послуги були доступні кожному.

Нагадаємо, раніше Приватбанк запустив проєкт мобільного банкомату, який обслуговуватиме клієнтів у регіонах, де немає доступу до банківської інфраструктури, а також в умовах відсутності електрики та зв'язку.

Додамо, президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який дасть змогу створити банк на основі “Укрпошти”.

Автор:
Ольга Опенько