Ощадбанк запускає перший "банк на колесах" на заході України
Ощадбанк запустив мобільний “банк на колесах”, який регулярно приїжджатиме у віддалені громади Чернівецької області, де немає стаціонарних відділень.
Про це пише Delo.ua з посиланям на пресслужбу фінансової установи.
Про мобільне відділення Ощадбанку
"Мобільний банк регулярно приїжджатиме у громади, де немає стаціонарних відділень, щоб люди могли отримати базові банківські послуги. Чернівецьку область обрали для пілоту, адже тут багато віддалених населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Мобільне відділення Ощадбанку - це броньований автомобіль із супутниковим інтернетом Starlink та автономним живленням, що дозволяє працювати навіть у населених пунктах без банківської інфраструктури.
У "банку на колесах" клієнти зможуть:
- відкрити рахунок або депозит;
- отримати чи перевипустити картку;
- отримати пенсію або соціальні виплати;
- здійснювати перекази;
- оплачувати комунальні та інші послуги.
Маршрути та графік роботи мобільного банку формуватимуться з урахуванням потреб територіальних громад Чернівецької області.
Раніше подібний формат відділень застосовувався переважно у прифронтових регіонах, де банківська інфраструктура була зруйнована або обмежена через війну. Тепер Ощад використовує цей досвід, щоб розширити доступ до фінансових послуг і в інших областях країни.
Проєкт реалізується в межах програми Ощадбанку "Моя безбар’єрність", яка спрямована на те, щоб фінансові послуги були доступні кожному.
Нагадаємо, раніше Приватбанк запустив проєкт мобільного банкомату, який обслуговуватиме клієнтів у регіонах, де немає доступу до банківської інфраструктури, а також в умовах відсутності електрики та зв'язку.
Додамо, президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який дасть змогу створити банк на основі “Укрпошти”.