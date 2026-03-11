Ощадбанк запускає перший "банк на колесах" на заході України

Ощадбанк запустив мобільний “банк на колесах”, який регулярно приїжджатиме у віддалені громади Чернівецької області, де немає стаціонарних відділень.

Про це пише Delo.ua з посиланям на пресслужбу фінансової установи.

Про мобільне відділення Ощадбанку

"Мобільний банк регулярно приїжджатиме у громади, де немає стаціонарних відділень, щоб люди могли отримати базові банківські послуги. Чернівецьку область обрали для пілоту, адже тут багато віддалених населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Мобільне відділення Ощадбанку - це броньований автомобіль із супутниковим інтернетом Starlink та автономним живленням, що дозволяє працювати навіть у населених пунктах без банківської інфраструктури.

У "банку на колесах" клієнти зможуть:

відкрити рахунок або депозит;

отримати чи перевипустити картку;

отримати пенсію або соціальні виплати;

здійснювати перекази;

оплачувати комунальні та інші послуги.

Маршрути та графік роботи мобільного банку формуватимуться з урахуванням потреб територіальних громад Чернівецької області.

Раніше подібний формат відділень застосовувався переважно у прифронтових регіонах, де банківська інфраструктура була зруйнована або обмежена через війну. Тепер Ощад використовує цей досвід, щоб розширити доступ до фінансових послуг і в інших областях країни.

Проєкт реалізується в межах програми Ощадбанку "Моя безбар’єрність", яка спрямована на те, щоб фінансові послуги були доступні кожному.

Нагадаємо, раніше Приватбанк запустив проєкт мобільного банкомату, який обслуговуватиме клієнтів у регіонах, де немає доступу до банківської інфраструктури, а також в умовах відсутності електрики та зв'язку.

Додамо, президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який дасть змогу створити банк на основі “Укрпошти”.