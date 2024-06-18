Українці у прифронтових регіонах зможуть отримувати банківські послуги від мобільного банкомату

Приватбанк запустив унікальний в Україні проєкт мобільного банкомату, який обслуговуватиме клієнтів у регіонах, де немає доступу до банківської інфраструктури, а також в умовах відсутності електрики та зв'язку.

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Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

Окрім видачі готівки, ресайкл-модель банкомату дозволяє надавати майже всі банківські послуги - від платежів і переказів до відкриття депозитів, погашення кредитів і страхування. Фахівці банку, які працюватимуть з пересувним банкоматом, допомагатимуть клієнтам.

“Мобільний банкомат на базі інкасаторського авто обладнано за сучасними стандартами безпеки клієнтів та співробітників банку, оснащено системами захисту, комфорту та відеоспостереженням, - розповів керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки Приватбанку Андрій Козловський.

За його словами, унікальна система незалежного енергопостачання та зв’язку, якими обладнаний банкомат, дозволяє йому працювати в автономному режимі майже добу.

Зазначається, що Приватбанк є найбільшим державним банком України, обслуговуючи понад 18 мільйонів фізичних осіб та більше 870 тисяч корпоративних клієнтів і підприємців. Банк має потужну цифрову екосистему з понад 13 мільйонами користувачів Приват24 та розгалужену мережу, яка включає понад 1100 відділень, 6500 банкоматів та 12 000 терміналів самообслуговування.

Нагадаємо, в квітні минулого року Приватбанк відновив роботу банкоматів в Чорнобаївці та в селі Степанівка на звільненій території Херсонщини. 30 січня банк відновив роботу свого відділення у селищі Велика Олександрівка Херсонської області, яке майже сім місяців перебувало під російською окупацією.