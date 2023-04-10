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У легендарній Чорнобаївці знову працюють банкомати ПриватБанку
ПриватБанк відновив роботу банкоматів в Чорнобаївці та в селі Степанівка на звільненій території Херсонщини.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як зазначається, банкомат та термінал ПриватБанку мають функції міні-відділення банку та надають можливість здійснювати майже всі банківські операції від зняття готівки до оплати будь-яких платежів чи послуг, в тому числі і комунальних.
Загалом, на деокупованій території Херсонщини, ПриватБанк відновив роботу 41 банкомату та 47 терміналів, що складає відповідно 46% та 32% довоєнної мережі обслуговування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, ПриватБанк 30 січня відновив роботу свого відділення у селищі Велика Олександрівка Херсонської області, яке майже сім місяців перебувало під російською окупацією.
Зазначимо, бої під Чорнобаївкою тривали з лютого по листопад 2022 року. У селі розташований аеродром, де Сили оборони України систематично знищували техніку рашистів.