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Категорія
Банки
Дата публікації

У легендарній Чорнобаївці знову працюють банкомати ПриватБанку

Фото: пресслужба ПриватБанку.
Фото: пресслужба ПриватБанку.

ПриватБанк відновив роботу банкоматів в Чорнобаївці та в селі Степанівка на звільненій території Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначається, банкомат та термінал ПриватБанку мають функції міні-відділення банку та надають можливість здійснювати майже всі банківські операції від зняття готівки до оплати будь-яких платежів чи послуг, в тому числі і комунальних. 

Загалом, на деокупованій території Херсонщини, ПриватБанк відновив роботу 41 банкомату та 47 терміналів, що складає відповідно 46% та 32% довоєнної мережі обслуговування.

Нагадаємо, ПриватБанк 30 січня відновив роботу свого відділення у селищі Велика Олександрівка Херсонської області, яке майже сім місяців перебувало під російською окупацією.

Зазначимо, бої під Чорнобаївкою тривали з лютого по листопад 2022 року. У селі розташований аеродром, де Сили оборони України систематично знищували техніку рашистів.

Автор:
Ніна Комащенко