В легендарной Чернобаевке снова работают банкоматы ПриватБанка

ПриватБанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке и селе Степановка на освобожденной территории Херсонщины.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается, банкомат и терминал ПриватБанка имеют функции мини-отделения банка и предоставляют возможность осуществлять почти все банковские операции от снятия наличных до оплаты любых платежей или услуг, в том числе и коммунальных.

В целом на деоккупированной территории Херсонщины ПриватБанк возобновил работу 41 банкомата и 47 терминалов, что составляет соответственно 46% и 32% довоенной сети обслуживания.

Напомним, ПриватБанк 30 января возобновил работу своего отделения в поселке Большая Александровка Херсонской области, почти семь месяцев находившегося под российской оккупацией.

Отметим, что бои под Чернобаевкой продолжались с февраля по ноябрь 2022 года. В селе расположен аэродром, где Силы обороны Украины систематически уничтожали технику рашистов.