Украинцы в прифронтовых регионах смогут получать банковские услуги от мобильного банкомата

Приватбанк запустил уникальный в Украине проект мобильного банкомата, обслуживающего клиентов в регионах, где нет доступа к банковской инфраструктуре, а также в условиях отсутствия электричества и связи.

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Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

Кроме выдачи наличных денег, ресайкл-модель банкомата позволяет предоставлять почти все банковские услуги - от платежей и переводов до открытия депозитов, погашения кредитов и страхования. Специалисты банка, работающие с передвижным банкоматом, будут помогать клиентам.

Мобильный банкомат на базе инкассаторского авто оборудован по современным стандартам безопасности клиентов и сотрудников банка, оснащен системами защиты, комфорта и видеонаблюдением, - рассказал руководитель дирекции операционного обслуживания и административной поддержки Приватбанка Андрей Козловский.

По его словам, уникальная система независимого энергоснабжения и связи, которыми оборудован банкомат, позволяет ему работать в автономном режиме почти сутки.

Приватбанк является крупнейшим государственным банком Украины, обслуживая более 18 миллионов физических лиц и более 870 тысяч корпоративных клиентов и предпринимателей. Банк имеет мощную цифровую экосистему с более чем 13 миллионами пользователей Приват24 и разветвленную сеть, включающую более 1100 отделений, 6500 банкоматов и 12 000 терминалов самообслуживания.

Напомним, в апреле прошлого года Приватбанк возобновил работу банкоматов в Чернобаевке и селе Степановка на освобожденной территории Херсонщины. 30 января банк возобновил работу своего отделения в поселке Большая Александровка Херсонской области, почти семь месяцев находившегося под российской оккупацией.