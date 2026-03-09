Запланована подія 2

Ощадбанк повністю відновив роботу електронних сервісів після перевірки

Ощадбанк
Електронні сервіси Ощадбанку працюють штатно / Depositphotos

Станом на 9 березня всі електронні сервіси Ощадбанку працюють у звичайному режимі. Тимчасове обмеження було пов’язане з технічною перевіркою.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба фінустанови.

Кіберперевірка завершена

"Станом на зараз роботу всіх електронних сервісів Ощадбанку повністю відновлено. Системи банку працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 9 березня, близько 10:00 протоколи кібербезпеки Ощадбанку зафіксували підозрілу активність, через що тимчасово обмежили роботу частини електронних сервісів для проведення технічної перевірки.

Фахівці банку оперативно провели всі необхідні заходи та ретельно перевірили ІТ-інфраструктуру. Клієнтські дані та кошти залишаються повністю захищеними — жодних ознак їх компрометації не виявлено.

Хакерські атаки на банки

У ніч проти 16 лютого А-Банк став жертвою масштабної кібератаки, внаслідок якої з рахунків частини клієнтів незаконно списали кошти.

У банку повідомили, що атаку вдалося відбити, а всі втрачені гроші вже повністю відшкодовано клієнтам. Інцидент визнаний одним із найбільших у історії установи та пов’язаний із новим типом кіберзагрози, який раніше не фіксувався в банківській системі.

Пізніше monobank повідомив про невдалу спробу кібератаки на свій банк.

Автор:
Ольга Опенько