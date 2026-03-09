Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ощадбанк повідомив про кібератаку: що відомо

Ощадбанк
Ощадбанк повідомив про кібератаку / Depositphotos

У державному Ощадбанку відбулася тимчасова зупинка електронних сервісів — спрацювали протоколи безпеки через підозру в здійсненні кібератаки. Сервери були тимчасово відключені.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба фінустанови.

Що відомо про кібератаку

"Сьогодні, 09 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені", - йдеться у повідомленні банку.

Зазначається, що наразі триває технічна перевірка всіх систем.

Повідомляється, що протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі.

У фінустанові перепросили клієнтів за незручності. В Ощадбанку переконують, що працюють заради безпеки.

Хакерська атака на А-Банк

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого А-Банк зазнав масштабної хакерської атаки, внаслідок якої з рахунків частини клієнтів були незаконно списані гроші.

У фінустанові заявили, що атаку вдалося відбити, а всі втрачені кошти вже повністю відшкодовано.

Інцидент став одним із найбільших в історії установи та був пов’язаний із новим типом кіберзагрози, який раніше не фіксували в банківській системі.

Фінустанова також повідомила, що працює над встановленням осіб, причетних до кібератаки.

Пізніше monobank заявив про невдалу кібератаку на банк.

Автор:
Світлана Манько