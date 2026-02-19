Запланована подія 2

Хакерська атака на А-Банк: з рахунків клієнтів зникли гроші

У ніч проти 16 лютого А-Банк зазнав масштабної хакерської атаки, внаслідок якої з рахунків частини клієнтів були незаконно списані гроші. У фінустанові заявили, що атаку вдалося відбити, а всі втрачені кошти вже повністю відшкодовано.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення банку.

За інформацією банку, інцидент став одним із найбільших в історії установи та був пов’язаний із новим типом кіберзагрози, який раніше не фіксували в банківській системі.

Після виявлення проблеми команда зосередилася на оперативному реагуванні та поверненні грошей клієнтам.

У банку наголосили, що наразі ситуація повністю контрольована, ризиків для рахунків немає, а системи безпеки додатково посилено, щоб унеможливити повторення подібних атак.

Фінустанова також повідомила, що працює над встановленням осіб, причетних до кібератаки.

Додамо, Україна отримала доступ до Резерву кібербезпеки ЄС — однієї з ключових ініціатив для посилення кібербезпеки цифрової держави. У разі масштабних кібератак на державні інформаційні системи, сайти, електромережі чи інші обʼєкти критичної інфраструктури, Україна отримає допомогу від сертифікованих європейських експертів для захисту, стримування атак і швидкого відновлення. 

Автор:
Тетяна Гойденко