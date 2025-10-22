Запланована подія 2

В Україні з 2022 року зросла удвічі кількість кібератак та кібероперацій -

Кількість кібератак в Україні подвоїлася / Depositphotos

У 2025 році кількість зафіксованих кібератак та кібероперацій в Україні зросла вдвічі порівняно з 2022 роком. Ця тенденція супроводжується появою нових хакерських груп. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив фахівець Держспецзв’язку Євген Бриксін.

Виступаючи на міжнародної конференції ENISE 19, що відбулася в місті Леон (Королівство Іспанія), він розповів про особливості міжнародної взаємодії України у сфері кібербезпеки в умовах війни, виклики, що постали перед країною, та ініціативи, які Служба просуває на міжнародному рівні.

Серед ключових кіберзагроз для України він назвав:

  • Кібершпіонаж;
  • Фінансові злочини;
  • Деструктивні активності (спрямовані на руйнування інфраструктури).

Бриксін наголосив на важливості міжнародної взаємодії у сфері кібербезпеки. Для успішного реагування на кіберінциденти критично необхідні якісні дані про кіберзагрози.

Держспецзв’язку вже налагодила обмін інформацією про кіберзагрози з багатьма організаціями з країн Європейського союзу та НАТО.

Ці кроки забезпечили Службу різнобічною інформацією, на основі якої була напрацьована національна атрибуція кіберзагроз, спрямованих на український кіберпростір.

Нагадаємо, на тлі зростання кібератак на 70% у 2024 році, більшість українських компаній виявилися не готовими до кризових ситуацій. Зокрема, 62% бізнесів не мають чіткої стратегії реагування на кіберінциденти.

Автор:
Тетяна Бесараб