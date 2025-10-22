Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Наличный курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине с 2022 года выросло вдвое количество кибератак и киберопераций

кибератака
Количество кибератак в Украине удвоилось / Depositphotos

В 2025 году количество зафиксированных кибератак и киберопераций в Украине выросло вдвое по сравнению с 2022 годом. Эта тенденция сопровождается появлением новых групп хакеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал специалист Госспецсвязи Евгений Бриксин.

Выступая на международной конференции ENISE 19, состоявшейся в городе Леон (Королевство Испания), он рассказал об особенностях международного взаимодействия Украины в сфере кибербезопасности в условиях войны, вызовах, вставших перед страной, и инициативах, продвигаемых Службой на международном уровне.

Среди ключевых киберугроз для Украины он назвал:

  • Кибершпионаж;
  • Финансовые преступления;
  • Деструктивные активности (направленные на разрушение инфраструктуры).

Бриксин отметил важность международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. Для успешного реагирования на киберинциденты критически необходимы качественные данные о киберугрозах.

Госспецсвязи уже наладила обмен информацией о киберугрозах со многими организациями из стран Европейского союза и НАТО.

Эти шаги обеспечили Службу разносторонней информацией, на основе которой была наработана национальная атрибуция киберугроз, направленных на украинское киберпространство.

Напомним, на фоне роста кибератак на 70% в 2024 году большинство украинских компаний оказались не готовы к кризисным ситуациям. В частности, 62% бизнесов не имеют четкой стратегии реагирования на киберинциденты.

Автор:
Татьяна Бессараб