В Украине с 2022 года выросло вдвое количество кибератак и киберопераций

В 2025 году количество зафиксированных кибератак и киберопераций в Украине выросло вдвое по сравнению с 2022 годом. Эта тенденция сопровождается появлением новых групп хакеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сказал специалист Госспецсвязи Евгений Бриксин.

Выступая на международной конференции ENISE 19, состоявшейся в городе Леон (Королевство Испания), он рассказал об особенностях международного взаимодействия Украины в сфере кибербезопасности в условиях войны, вызовах, вставших перед страной, и инициативах, продвигаемых Службой на международном уровне.

Среди ключевых киберугроз для Украины он назвал:

Кибершпионаж ;

; Финансовые преступления ;

; Деструктивные активности (направленные на разрушение инфраструктуры).

Бриксин отметил важность международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. Для успешного реагирования на киберинциденты критически необходимы качественные данные о киберугрозах.

Госспецсвязи уже наладила обмен информацией о киберугрозах со многими организациями из стран Европейского союза и НАТО.

Эти шаги обеспечили Службу разносторонней информацией, на основе которой была наработана национальная атрибуция киберугроз, направленных на украинское киберпространство.

Напомним, на фоне роста кибератак на 70% в 2024 году большинство украинских компаний оказались не готовы к кризисным ситуациям. В частности, 62% бизнесов не имеют четкой стратегии реагирования на киберинциденты.