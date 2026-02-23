monobank намагалися атакувати хакери, які зламали А-Банк

Співвласник monobank Олег Гороховський заявив про невдалу кібератаку на фінустанову.

Як пише Delo.ua, про це Гороховський повідомив у Телеграм.

"Щойно хакери, які днями зламали А-банк прийшли до нас. Смокчуть…", — зауважив він.

Хакерська атака на А-Банк

Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого А-Банк зазнав масштабної хакерської атаки, внаслідок якої з рахунків частини клієнтів були незаконно списані гроші.

У фінустанові заявили, що атаку вдалося відбити, а всі втрачені кошти вже повністю відшкодовано.

інцидент став одним із найбільших в історії установи та був пов’язаний із новим типом кіберзагрози, який раніше не фіксували в банківській системі.

Фінустанова також повідомила, що працює над встановленням осіб, причетних до кібератаки.

Про monobank

ТОВ "Фінтех Бенд" керує проектом monobank на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка.

За даними YouControl, кіпрська Crestline Limited наразі володіє 0,08% ТОВ "Фінтех Бенд", а по 31,96% капіталу компанії належать колишнім топменеджерам ПриватБанку Михайлу Рогальському та Олегу Гороховському. Також до списку власників входять Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%) та кіпрська компанія "Нісетс Лімітед" (14%).

У минулому році віртуальний monobank почав розвивати власну мережу терміналів поповнення.