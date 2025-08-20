monobank почав встановлювати власні термінали: як вони виглядають

Створений ТОВ "Фінтех Бенд" на базі Універсал Банкуmonobank почав розвивати власну мережу терміналів поповнення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Вже бачили термінали mono? Почали ставити їх по містах України та розвивати власну мережу поповнення", - написав бізнесмен.

За його словами, вже встановлено 1200 терміналів в різних містах України, але це лише початок.

Комісії за поповнення карток в них немає, як і в терміналах партнерів банку.

"Отже, тепер у вашому житті просто стане трохи більше терміналів", — зауважив Гороховський.

Раніше у monobank офіційно запустили функцію прийому оплат через iPhone. Відтепер бізнеси можуть використовувати смартфон Apple як повноцінний платіжний термінал без додаткового обладнання. Раніше функція була доступна лише на Android.

Про ТОВ "Фінтех Бенд"

ТОВ "Фінтех Бенд" керує проектом monobank на базі Універсал Банку Сергія Тігіпка.

За даними YouControl, кіпрськаCrestline Limited наразі володіє 0,08% ТОВ "Фінтех Бенд", а по 31,96% капіталу компанії належать колишнім топменеджерам ПриватБанку Михайлу Рогальському та Олегу Гороховському. Також до списку власників входять Євгенія Кривенко (14%), Дар’я Букрєєва (8%) та кіпрська компанія "Нісетс Лімітед" (14%).

Виручка "Фінтех Бенд" у 2024 році скоротилася в 1,5 рази – до 3,71 млрд грн, тоді як чистий прибуток – в 2,7 рази, до 1,15 млрд грн.

Зауважимо, monobank вдруге поспіль потрапив до глобального рейтингу найкращих фінтех-компаній світу за 2024 рік, який був складений виданням CNBC спільно з дослідницькою фірмою Statista.