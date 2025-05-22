У monobank запустили кваліфікований електронний підпис: як згенерувати

У monobank запустили monoКЕП (кваліфікований електронний підпис, раніше - електронний цифровий підпис).

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.

Він офіційно підтвердив, що відтепер monobank видає monoКЕПи.

"Можете робити ключ за хвилину, а підписувати за секунди прямо в застосунку. Працює для бізнесів, ФОП і навіть фізичних осіб", - наголосив Гороховський.

Як створити monоКЕП

Щоб створити monоКЕП, потрібно:

натиснути "Профіль",

кнопку "monоКЕП",

придумати пароль,

підтвердити особистість за допомогою Face ID.

Щоб скористатись monоКЕП, потрібно:

1. Відкрити документ через mono:

В завантажених (або через іншу папку у Провіднику) обрати згенерований monоКЕП,

В контекстному меню обрати «Поширити»

Обрати застосунок monobank.

2. Ввести пароль та натиснути «Підписати».

3. Підписаним файлом можна буде поділитись.

Нагадаємо, тестувати monoКЕП розпочали ще у квітні, але лише для ФОПів.

Також у monobank запустили новий інструмент для бізнесів, який дозволяє виплачувати зарплати співробітникам одразу на картки необанку. Окрім того, можна безкоштовно знімати готівкою свою зарплатню.