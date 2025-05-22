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У monobank запустили кваліфікований електронний підпис: як згенерувати

У monobank запустили monoКЕП
У monobank запустили monoКЕП

У monobank запустили monoКЕП (кваліфікований електронний підпис, раніше - електронний цифровий підпис). 

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.

Він офіційно підтвердив, що відтепер monobank видає monoКЕПи.

"Можете робити ключ за хвилину, а підписувати за секунди прямо в застосунку. Працює для бізнесів, ФОП і навіть фізичних осіб", - наголосив Гороховський.

Як створити monоКЕП

Фото 2 — У monobank запустили кваліфікований електронний підпис: як згенерувати

Щоб створити monоКЕП,  потрібно:

  • натиснути "Профіль",
  • кнопку "monоКЕП",
  • придумати пароль,
  • підтвердити особистість за допомогою Face ID.

Щоб скористатись monоКЕП, потрібно:

1. Відкрити документ через mono:

  • В завантажених (або через іншу папку у Провіднику) обрати згенерований monоКЕП, 
  • В контекстному меню обрати «Поширити»
  • Обрати застосунок monobank.

2. Ввести пароль та натиснути «Підписати».

3. Підписаним файлом можна буде поділитись. 

Нагадаємо, тестувати monoКЕП розпочали ще у квітні, але лише для ФОПів.

Також у monobank запустили новий інструмент для бізнесів, який дозволяє виплачувати зарплати співробітникам одразу на картки необанку. Окрім того, можна безкоштовно знімати готівкою свою зарплатню.

Автор:
Світлана Манько