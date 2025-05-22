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У monobank запустили кваліфікований електронний підпис: як згенерувати
У monobank запустили monoКЕП (кваліфікований електронний підпис, раніше - електронний цифровий підпис).
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.
Він офіційно підтвердив, що відтепер monobank видає monoКЕПи.
"Можете робити ключ за хвилину, а підписувати за секунди прямо в застосунку. Працює для бізнесів, ФОП і навіть фізичних осіб", - наголосив Гороховський.
Як створити monоКЕП
Щоб створити monоКЕП, потрібно:
- натиснути "Профіль",
- кнопку "monоКЕП",
- придумати пароль,
- підтвердити особистість за допомогою Face ID.
Щоб скористатись monоКЕП, потрібно:
1. Відкрити документ через mono:
- В завантажених (або через іншу папку у Провіднику) обрати згенерований monоКЕП,
- В контекстному меню обрати «Поширити»
- Обрати застосунок monobank.
2. Ввести пароль та натиснути «Підписати».
3. Підписаним файлом можна буде поділитись.
Нагадаємо, тестувати monoКЕП розпочали ще у квітні, але лише для ФОПів.
Також у monobank запустили новий інструмент для бізнесів, який дозволяє виплачувати зарплати співробітникам одразу на картки необанку. Окрім того, можна безкоштовно знімати готівкою свою зарплатню.