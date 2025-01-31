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Відтепер зарплату можна отримувати напряму на карту monobank: як це зробити

monobank
Фото: t.me/OGoMono

У monobank запустили новий інструмент для бізнесів, який дозволяє виплачувати зарплати співробітникам одразу на картки необанку. Окрім того, віднині можна безкоштовно знімати готівкою свою зарплатню.

Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський.

Він зауважив, що українці щомісяця перекидають зарплату на картку monobank, яка їм надходить на платіжну картку іншого банку.

"Тому ми зробили інструмент, що дозволяє виплачувати зарплату одразу на mono", - наголосив Гороховський.

Він додав, що відтепер клієнти необанку зможуть безкоштовно знімати готівкою свою зарплатню.

Більше інформації про послугу та те, як нею можуть скористатися бізнеси, є на сайті фінустанови.

"А це абзац для бізнесів: у нас немає комісій на виплати. Зарахування протягом трьох хвилин. І навіть можете видати співробітникам скін із лого своєї компанії, як на картинці. Єдине, що треба, – мати бізнес-рахунок у mono. Ну, і щоби був крутий бухгалтер", – зауважив підприємець.

Крім того, щомісяця серед клієнтів, хто цього місяця почав отримувати зарплатню через mono, будуть розігрувати 5 дронів DJI Mavic 3T, які можна потім передати на фронт. 

Зауважимо, власники карток monobank тепер можутьпоповнювати картки без комісії у будь-якому з 4500 відділень "Укрпошти".

Автор:
Світлана Манько