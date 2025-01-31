Теперь зарплату можно получать напрямую на карту monobank: как это сделать

В monobank запустили новый инструмент для бизнесов, позволяющий выплачивать зарплаты сотрудникам сразу на карты необанка. Кроме того, теперь можно бесплатно снимать наличными свою зарплату.

Об этом сообщил соучредитель компании Олег Гороховский.

Он отметил, что украинцы ежемесячно перебрасывают зарплату на карту monobank, которая им поступает на платежную карту другого банка.

"Поэтому мы сделали инструмент, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono", — подчеркнул Гороховский.

Он добавил, что теперь клиенты необанка смогут бесплатно снимать наличными свою зарплату.

Больше информации об услуге и о том, как ею могут воспользоваться бизнесы, есть на сайте финучреждения.

"А это абзац для бизнесов: у нас нет комиссий по выплатам. Зачисление в течение трех минут. И даже можете выдать сотрудникам скин из лого своей компании, как на картинке. Единственное, что нужно, — иметь бизнес-счет в mono. Ну, и чтобы был крутой бухгалтер", – заметил предприниматель.

Кроме того, ежемесячно среди клиентов, кто в этом месяце начал получать зарплату через mono, будут разыгрывать 5 дронов DJI Mavic 3T, которые можно затем передать на фронт.

Заметим, владельцы карт monobank теперь могут пополнять карты без комиссии в любом из 4500 отделений "Укрпочты".