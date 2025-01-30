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В приложении monobank появилась возможность авторизироваться через Apple ID

смартфон
Фото: Freepik

В приложении monobank Теперь пользователи могут авторизоваться не только через мобильный телефон, но и с помощью Apple ID.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Теперь вы можете связать свой аккаунт mono с аккаунтом Apple и затем логиниться без ввода телефона", — подчеркнул Гороховский.

Он добавил, что для этого нужна последняя версия приложения.

Эту опцию можно активировать при входе в аккаунт или в настройках monobank.

Напомним, в monobank добавили возможность производить финансовые расчеты прямо в приложении необанка. Теперь в нем появился встроенный калькулятор.

Ранее в приложении monobank стали доступны eSIM от всех ключевых мобильных операторов Украины – Kyivstar, Vodafone и lifecell. Это решение позволяет пользователям легко подключить дополнительный номер без необходимости посещать магазины операторов или вести лишние разговоры.

Заметим, владельцы карт monobank теперь могут пополнять карты без комиссии в любом из 4500 отделений "Укрпочты".

Автор:
Светлана Манько