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Карты monobank теперь можно пополнить без комиссии в отделениях "Укрпочты"
Владельцы карт monobank теперь могут пополнять карты без комиссии в любом из 4500 отделений "Укрпочты".
Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Мы постоянно расширяем сеть пополнения наших карточек, и я бы не писал об этом, НО этот проект полностью заслуга CEO Укрпочты Игоря Смелянского", — говорится в его сообщении.
Гороховский рассказал, что команды monobank и "Укрпочты" начали обсуждать сотрудничество еще полгода назад.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И правильно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, были похожи на условия сберкассы 1995 года выпуска. Но вмешался Игорь..." – рассказал Гороховский.
По его словам, Смелянский изменил процессы, условия и подход к партнерству, и вот теперь "котиков monobank можно будет встретить в отделениях "Укрпочты".
Напомним, недавно некоторые держатели карт Mastercard в monobank получили уведомления в приложении о необходимости заменить карту на платежную систему Visa до конца года, ведь потом она перестанет работать. Для владельцев премиальных карт ничего не меняется – они могут и дальше пользоваться картами с платежной системой Mastercard.