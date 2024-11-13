Картки monobank тепер можна поповнити без комісії у відділеннях "Укрпошти"

Власники карток monobank тепер можуть поповнювати картки без комісії у будь-якому з 4500 відділень "Укрпошти".

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Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Ми постійно розширюємо мережу поповнення наших карток, і я б не писав про це, АЛЕ цей проєкт повністю заслуга CEO Укрпошти Ігоря Смілянського", - йдеться в його повідомленні.

Гороховський розповів, що команди monobank та "Укрпошти" почали обговорювати співпрацю ще півроку тому.

"Ми до кінця не вірили, що з держкомпанією можна про щось домовитись. І правильно не вірили. Ті умови, які ми отримали одразу, були схожі на умови зберкаси 1995 року випуску. Але втрутився Ігор..." – розповів Гороховський.

За його словами, Смілянський змінив процеси, умови та підхід до партнерства, і ось тепер "котиків monobank можна буде зустріти у відділеннях "Укрпошти".

Нагадаємо, нещодавно деякі власники карток Mastercard у monobank отримали сповіщення у додатку про необхідність замінити картку на платіжну систему Visa до кінця року, адже потім вона перестане працювати. Для власників преміальних карток нічого не змінюється – вони можуть і надалі користуватися картками з платіжною системою Mastercard.