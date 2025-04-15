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У monobank тестують monoКЕП: як скористатися
У monobank тестують monoКЕП (кваліфікований електронний підпис, раніше - електронний цифровий підпис). Цю послугу в бета-тестуванні запустили для ФОПів.
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
"Розпочали тестування monoКЕПів (колишній ЕЦП). Поки що доступ лише у бета-юзерів ФОП", - зауважив він.
За його словами, наразі фінустанова збирає коментарі й поради від ФОПів, які скористались monоКЕП.
"Чекаємо фідбеків, що все працює, як треба, і тоді скоро всім користувачам не доведеться шукати КЕП по лабіринтах сайтів і папок", — підкреслив Гороховський.
Як створити monоКЕП
Щоб створити monоКЕП, ФОПам потрібно:
- натиснути "Профіль",
- кнопку "monоКЕП",
- придумати пароль,
- підтвердити особистість за допомогою Face ID.
Нагадаємо, у monobank запустили новий інструмент для бізнесів, який дозволяє виплачувати зарплати співробітникам одразу на картки необанку. Окрім того, можна безкоштовно знімати готівкою свою зарплатню.