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В monobank тестируют monoКЭП: как воспользоваться
В monobank тестируют monoКЭП (квалифицированная электронная подпись, ранее – электронная цифровая подпись). Эту услугу в бета-тестировании запустили для ФЛП.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
"Начали тестирование monoКЭП (бывший ЭЦП). Пока что доступ только у бета-юзеров ФЛП", — заметил он.
По его словам, в настоящее время финучреждение собирает комментарии и советы от ФЛП, которые воспользовались monoКЭП.
"Ждем фидбеков, что все работает, как следует, и тогда скоро всем пользователям не придется искать КЭП по лабиринтам сайтов и папок", — подчеркнул Гороховский.
Как создать monoКЕП
Чтобы создать monoКЕП, ФЛП нужно:
- нажать "Профиль",
- кнопку "monоКЭП",
- придумать пароль,
- подтвердить личность с помощью Face ID.
Напомним, в monobank запустили новый инструмент для бизнесов, позволяющий выплачивать зарплаты сотрудникам сразу на карты необанка. Кроме того, теперь можно бесплатно снимать наличными свою зарплату.