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В monobank тестируют monoКЭП: как воспользоваться

ukraine, kremenchug, march, monobank
В monobank тестируют monoКЭП / Depositphotos

В monobank тестируют monoКЭП (квалифицированная электронная подпись, ранее – электронная цифровая подпись). Эту услугу в бета-тестировании запустили для ФЛП.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Начали тестирование monoКЭП (бывший ЭЦП). Пока что доступ только у бета-юзеров ФЛП", — заметил он.

По его словам, в настоящее время финучреждение собирает комментарии и советы от ФЛП, которые воспользовались monoКЭП.

"Ждем фидбеков, что все работает, как следует, и тогда скоро всем пользователям не придется искать КЭП по лабиринтам сайтов и папок", — подчеркнул Гороховский.

Как создать monoКЕП

Чтобы создать monoКЕП, ФЛП нужно:

  • нажать "Профиль",
  • кнопку "monоКЭП",
  • придумать пароль,
  • подтвердить личность с помощью Face ID.
Фото 2 — В monobank тестируют monoКЭП: как воспользоваться

Напомним, в monobank запустили новый инструмент для бизнесов, позволяющий выплачивать зарплаты сотрудникам сразу на карты необанка. Кроме того, теперь можно бесплатно снимать наличными свою зарплату.

Автор:
Светлана Манько