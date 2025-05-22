- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В monobank запустили квалифицированную электронную подпись: как сгенерировать
В monobank запустили monoКЭП (квалифицированная электронная подпись, ранее – электронная цифровая подпись).
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.
Он официально подтвердил, что отныне monobank выдает monoКЭПы.
"Можете делать ключ за минуту, а подписывать за секунды прямо в приложении. Работает для бизнесов, ФЛП и даже физических лиц", — подчеркнул Гороховский.
Как создать monoКЭП
Чтобы создать monoКЭП, нужно:
- нажать "Профиль",
- кнопку "monоКЭП",
- придумать пароль,
- подтвердить личность с помощью ID Face.
Чтобы воспользоваться monoKEP, нужно:
1. Открыть документ через mono:
- В загруженных (или через другую папку в Проводнике) выбрать сгенерированный monoKEP,
- В контекстном меню выбрать «Распространить»
- Выбрать приложение monobank.
2. Введите пароль и нажмите «Подписать».
3. Подписанным файлом можно разделить.
Напомним, тестировать monoKEP начали еще в апреле, но только для ФЛПов.
Также в monobank запустили новый инструмент для бизнесов, позволяющий выплачивать зарплаты сотрудникам сразу на карты необанка. Кроме того, можно бесплатно снимать наличными свою зарплату.