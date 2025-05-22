В monobank запустили квалифицированную электронную подпись: как сгенерировать

В monobank запустили monoКЭП (квалифицированная электронная подпись, ранее – электронная цифровая подпись).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соучредителя monobank Олега Гороховского.

Он официально подтвердил, что отныне monobank выдает monoКЭПы.

"Можете делать ключ за минуту, а подписывать за секунды прямо в приложении. Работает для бизнесов, ФЛП и даже физических лиц", — подчеркнул Гороховский.

Как создать monoКЭП

Чтобы создать monoКЭП, нужно:

нажать "Профиль",

кнопку "monоКЭП",

придумать пароль,

подтвердить личность с помощью ID Face.

Чтобы воспользоваться monoKEP, нужно:

1. Открыть документ через mono:

В загруженных (или через другую папку в Проводнике) выбрать сгенерированный monoKEP,

В контекстном меню выбрать «Распространить»

Выбрать приложение monobank.

2. Введите пароль и нажмите «Подписать».

3. Подписанным файлом можно разделить.

Напомним, тестировать monoKEP начали еще в апреле, но только для ФЛПов.

Также в monobank запустили новый инструмент для бизнесов, позволяющий выплачивать зарплаты сотрудникам сразу на карты необанка. Кроме того, можно бесплатно снимать наличными свою зарплату.