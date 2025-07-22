Бізнес може обійтися без термінала: у monobank запустили прийом оплат на iPhone

У monobank офіційно запустили функцію прийому оплат через iPhone. Відтепер бізнеси можуть використовувати смартфон Apple як повноцінний платіжний термінал без додаткового обладнання. Раніше функція була доступна лише на Android.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на допис співзасновника monobank Олега Гороховського.

monobank запустив прийом оплат на iPhone

У monobank розширили функціональність свого мобільного застосунку "Термінал by mono": відтепер сервіс прийому безконтактних платежів доступний не лише на Android, а й на iOS. Це означає, що підприємці можуть перетворити будь-який iPhone на платіжний термінал без потреби в окремому POS-обладнанні.

Функція дозволяє приймати оплати через NFC, що спрощує процес для малого та середнього бізнесу — особливо для тих, хто працює в мобільному форматі або не хоче витрачатися на оренду терміналів.

"Я під час тестування встановив дружині термінал на ії іPhone і тепер вона кожен ранок списує з мене гроші за сніданок.Хочу на неї накатати скаргу в АМКУ за використання монопольного становища і незаконне збагачення", - пожартував Гороховський.

Про застосунок

Додаток "Термінал by mono" відкриває нові можливості для підприємців, дозволяючи приймати безконтактні платежі банківськими картками, смартфонами чи годинниками за допомогою технології Tap to Pay.

Щоб скористатися сервісом, потрібно просто встановити застосунок "Термінал by mono" на смартфон і підключити еквайринг від monobank.

Для цього достатньо мати iPhone моделі XS або новішої. Власнику бізнесу потрібно ввести суму, після чого покупець зможе легко розрахуватися, піднісши картку або смартфон до пристрою.

За офіційною інформацією від monobank, сервіс забезпечує повну фіскалізацію платежів, працює у повній відповідності з чинним законодавством і гарантує надійний захист даних. Особисті фінансові дані не зберігаються ані на пристрої користувача, ані на серверах Apple чи monobank. Крім того, термінал має інтеграцію з РРО, що робить його особливо зручним для ФОПів та малого бізнесу.

Сервіс "Термінал у смартфоні" monobank запустив у 2022 році. Він швидко здобув популярність як зручна альтернатива звичайним POS-терміналам для малого бізнесу. Підключення займає всього кілька хвилин, а комісія за транзакції починається від 1,3%.

Що відомо про monobank?

monobank — перший в Україні банк, який працює виключно через мобільний застосунок без фізичних відділень. Він був запущений у листопаді 2017 року компанією Fintech Band у партнерстві з Універсал Банком.

Банк пропонує кредитні та дебетові картки. На початок 2025 року monobank обслуговує близько 9,8 мільйона активних карток, посідаючи друге місце серед українських банків за цим показником. Також він входить до трійки лідерів за обсягом депозитів — приблизно 108 мільярдів гривень.

Також у monobank запустили новий інструмент для бізнесів, який дозволяє виплачувати зарплати співробітникам одразу на картки необанку. Окрім того, можна безкоштовно знімати готівкою свою зарплатню.