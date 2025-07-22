Бизнес может обойтись без терминала: в monobank запустили прием оплат на iPhone

В monobank официально запустили функцию приёма оплат через iPhone. Теперь бизнесы могут использовать смартфон Apple в качестве полноценного платежного терминала без дополнительного оборудования. Раньше функция была доступна только на Android.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение соучредителя monobank Олега Гороховского.

monobank запустил прием оплат на iPhone

В monobank расширили функциональность своего мобильного приложения Терминал by mono: отныне сервис приема бесконтактных платежей доступен не только на Android, но и на iOS. Это означает, что предприниматели могут превратить любой iPhone в платежный терминал без необходимости в отдельном POS-оборудовании.

Функция позволяет принимать оплаты через NFC, что упрощает процесс для малого и среднего бизнеса, особенно для тех, кто работает в мобильном формате или не хочет тратиться на аренду терминалов.

"Я во время тестирования установил жене терминал на ее iPhone и теперь она каждое утро списывает с меня деньги за завтрак. Хочу на нее накатать жалобу в АМКУ за использование монопольного положения и незаконное обогащение", - пошутил Гороховский.

О приложении

Приложение "Терминал by mono" открывает новые возможности для предпринимателей, позволяя принимать бесконтактные платежи банковскими картами, смартфонами или часами с помощью технологии Tap to Pay.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно просто установить приложение "Терминал by mono" на смартфон и подключить эквайринг от monobank.

Для этого достаточно иметь iPhone модели XS или более новой. Владельцу бизнеса нужно ввести сумму, после чего покупатель сможет легко рассчитаться, поднеся карту или смартфон к устройству.

По официальной информации от monobank, сервис обеспечивает полную фискализацию платежей, работает в полном соответствии с действующим законодательством и гарантирует надежную защиту данных. Личные финансовые данные не хранятся ни на пользовательском устройстве, ни на серверах Apple или monobank. Кроме того, терминал имеет интеграцию с РРО, что делает его особенно удобным для ФЛП и малого бизнеса.

Сервис "Терминал в смартфоне" monobank запустил в 2022 году. Он быстро снискал популярность как удобная альтернатива обычным POS-терминалам для малого бизнеса. Подключение занимает всего несколько минут, а комиссия по транзакции начинается с 1,3%.

Что известно о monobank?

monobank – первый в Украине банк, работающий исключительно через мобильное приложение без физических отделений. Он был запущен в ноябре 2017 года компанией Fintech Band в партнерстве с Универсал Банком.

Банк предлагает кредитные и дебетовые карты. На начало 2025 года monobank обслуживает около 9,8 миллиона активных карт, занимая второе место среди украинских банков по этому показателю. Также он входит в тройку лидеров по объему депозитов – примерно 108 миллиардов гривен.

Также в monobank запустили новый инструмент для бизнесов, позволяющий выплачивать зарплаты сотрудникам сразу на карты необанка. Кроме того, можно бесплатно снимать наличными свою зарплату.