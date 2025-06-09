Как банки будут кредитовать военных: инициатива НБУ и предложение monobank

Национальный банк Украины поддерживает введение единых правил кредитования военнослужащих, которые должны быть сформированы на уровне правительства. Между тем, соучредитель monobank Олег Гороховский предлагает заключить межбанковский меморандум, предусматривающий беспроцентные кредитные лимиты для военных в пределах их официальных доходов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Интерфакс-Украина.

Инициатива НБУ и предложение Monobank

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный выступил за необходимость введения единых правил кредитования военнослужащих, которые должны быть разработаны на уровне правительства и Министерства финансов.

Он подчеркнул, что все участники банковского сектора — как государственные, так и частные учреждения, в том числе принадлежащие международным финансовым группам — должны обеспечить равный доступ военных к финансовым услугам.

Пышный отметил, что банковская система имеет достаточный потенциал для предоставления соответствующего сервиса, однако без четко определенных государством правил этот вопрос решается фрагментарно и не обеспечивает системного подхода к решению актуальной проблемы.

"Правила должны быть построены, в первую очередь, на решении, которое должно быть сформировано на уровне правительства и Министерства финансов. Если в рамках какой-либо маркетинговой стратегии тот или иной банк решил построить свое взаимодействие с этой категорией уважаемых клиентов, каким-то образом это его маркетинговое право", — подчеркнул глава НБУ.

Андрей Пышный отметил необходимость определения источников финансирования компенсационных механизмов, чтобы льготные условия кредитования для военных могли эффективно действовать на практике.

По данным Национального банка, в 2024 году в регулятор поступило 669 обращений, связанных с финансовыми услугами для военнослужащих. Однако в целом с 2019 по 2025 год случаи отказов в предоставлении кредитов военным были единичными — таких обращений зафиксировано всего 13.

"О практике снижения или аннулирования уже имеющихся кредитных лимитов военным, проблематика на основе фактических обращений пока также не является массовой. За период с 8 августа 2019 по 1 июня 2025 поступило лишь 4 обращения", — добавил Пышный.

Соучредитель monobank Олег Гороховский считает, что эффективным и простым шагом для разрешения ситуации с кредитованием военнослужащих могло бы стать подписание межбанковского меморандума под наблюдением Национального банка.

Такой документ предусматривает обязательства банков предоставлять военным беспроцентные кредитные лимиты в пределах их зарплаты, поступающей через эти финансовые учреждения. По его мнению, это стало бы проявлением поддержки и лояльности защитникам, с четко определенным источником финансирования.

"Единственное, что, на мой взгляд, надо отрегулировать, это вопрос, что если этот кредит не возвращается или есть какое-то нарушение обязательств, то тогда этот заемщик возвращается на стандартные условия кредитования", — отметил Гороховский.

Льготные кредиты для военных

Мораторий на начисление штрафов и процентов по кредитам для военнослужащих, введенный еще в 2014 году, сегодня может создавать трудности этой категории граждан в доступе к потребительскому кредитованию — в частности, в виде кредитных лимитов на банковских карточках. В Национальном банке Украины считают, что ситуация нуждается в объективном анализе и возможном обновлении законодательства.

Проблема обострилась после случая, когда клиент одного из банков пожаловался в соцсетях, после подтверждения статуса военнослужащего банк обнулил как кредитную ставку, так и сам кредитный лимит.

Банкиры настаивают на необходимости четкого урегулирования механизма льготного кредитования военных. Они отмечают, что без определенного источника компенсации финансовая система не сможет выдержать массовую выдачу беспроцентных ссуд.