Як банки кредитуватимуть військових: ініціатива НБУ та пропозиція monobank

Національний банк України підтримує запровадження єдиних правил кредитування військовослужбовців, які мають бути сформовані на рівні уряду. Тим часом співзасновник monobank Олег Гороховський пропонує укласти міжбанківський меморандум, що передбачає безвідсоткові кредитні ліміти для військових у межах їхніх офіційних доходів.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Інтерфакс-Україна.

Ініціатива НБУ та пропозиція Monobank

Голова Національного банку України Андрій Пишний виступив за необхідність запровадження єдиних правил кредитування військовослужбовців, які мають бути розроблені на рівні уряду та Міністерства фінансів.

Він підкреслив, що всі учасники банківського сектору — як державні, так і приватні установи, зокрема й ті, що належать міжнародним фінансовим групам — повинні забезпечити рівний доступ військових до фінансових послуг.

Пишний зазначив, що банківська система має достатній потенціал для надання відповідного сервісу, однак без чітко визначених державою правил це питання наразі вирішується фрагментарно та не забезпечує системного підходу до вирішення актуальної проблеми.

"Правила повинні бути побудованими, в першу чергу, на рішенні, яке повинно бути сформоване на рівні уряду та Міністерства фінансів. Якщо в межах якоїсь маркетингової стратегії той чи інший банк вирішив побудувати свою взаємодію з цією категорією поважних клієнтів, таким чи іншим якимось чином, це його маркетингове право", - наголосив голова НБУ.

Андрій Пишний наголосив на необхідності визначення джерел фінансування компенсаційних механізмів, щоб пільгові умови кредитування для військових могли ефективно діяти на практиці.

За даними Національного банку, у 2024 році до регулятора надійшло 669 звернень, пов’язаних з фінансовими послугами для військовослужбовців. Проте загалом з 2019 по 2025 рік випадки відмов у наданні кредитів військовим були поодинокими — таких звернень зафіксовано лише 13.

"Щодо практики зниження або анулювання вже наявних кредитних лімітів військовим, проблематика на основі фактичних звернень наразі також не є масовою. За період з 8 серпня 2019 року по 1 червня 2025 року надійшло лише 4 звернення", - додав Пишний.

Співзасновник monobank Олег Гороховський вважає, що ефективним і простим кроком для вирішення ситуації з кредитуванням військовослужбовців могло б стати підписання міжбанківського меморандуму під наглядом Національного банку.

Такий документ передбачав би зобов’язання банків надавати військовим безвідсоткові кредитні ліміти в межах їхньої зарплати, що надходить через ці фінансові установи. На його думку, це стало б проявом підтримки та лояльності до захисників, із чітко визначеним джерелом фінансування.

"Єдине що, на мій погляд, треба відрегулювати, це питання, що якщо цей кредит не повертається або є якесь порушення зобов'язань, то тоді цей позичальник повертається на стандартні умови кредитування", - зауважив Гороховський.

Пільгові кредити для військових

Мораторій на нарахування штрафів та відсотків за кредитами для військовослужбовців, запроваджений ще у 2014 році, сьогодні може створювати труднощі для цієї категорії громадян у доступі до споживчого кредитування — зокрема, у вигляді кредитних лімітів на банківських картках. У Національному банку України вважають, що ситуація потребує об’єктивного аналізу та можливого оновлення законодавства.

Проблема загострилася після випадку, коли клієнт одного з банків поскаржився у соцмережах, що після підтвердження статусу військовослужбовця банк обнулив як кредитну ставку, так і сам кредитний ліміт.

Банкіри наполягають на необхідності чіткого врегулювання механізму пільгового кредитування військових. Вони наголошують, що без визначеного джерела компенсації фінансова система не зможе витримати масову видачу безвідсоткових позик.