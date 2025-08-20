monobank начал устанавливать собственные терминалы: как они выглядят

Созданный ООО "Финтех Бенд" на базе Универсал Банка monobank начал развивать собственную сеть терминалов пополнения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

"Уже видели терминалы mono? Начали ставить их по городам Украины и развивать собственную сеть пополнения", – написал бизнесмен.

По его словам, уже установлено 1200 терминалов в разных городах Украины, но это только начало.

Комиссии за пополнение карточек у них нет, как и в терминалах партнеров банка.

"Итак, теперь в вашей жизни просто станет немного больше терминалов", - заметил Гороховский.

Ранее в monobank официально запустили функцию приёма оплат через iPhone. Теперь бизнесы могут использовать смартфон Apple в качестве полноценного платежного терминала без дополнительного оборудования. Раньше функция была доступна только на Android.

Про ООО "Финтех Бенд"

ООО "Финтех Бенд" управляет проектом monobank на базе Универсал Банка Сергея Тигипко.

По данным YouControl, кипрская Crestline Limited сейчас владеет 0,08% ООО "Финтех Бенд", а по 31,96% капитала компании принадлежат бывшим топ-менеджерам ПриватБанка Михаилу Рогальскому и Олегу Гороховскому. Также в список владельцев входят Евгения Кривенко (14%), Дарья Букреева (8%) и кипрская компания "Нисетс Лимитед" (14%).

Выручка "Финтех Бенд" в 2024 году сократилась в 1,5 раза – до 3,71 млрд грн, тогда как чистая прибыль – в 2,7 раза, до 1,15 млрд грн.

Отметим, что monobank второй раз подряд попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира за 2024 год, составленный изданием CNBC совместно с исследовательской фирмой Statista.