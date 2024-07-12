Украинский банк во второй раз попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира

Monobank второй раз подряд попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира за 2024 год, составленный изданием CNBC совместно с исследовательской фирмой Statista. Об этом сообщает Минфин.

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В глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира за 2024 год вошли представители разных сегментов финансовых технологий. Список включает в себя восемь категорий: альтернативные финансы, банковские решения, бизнес-процессы, цифровые активы, финансовое планирование, необанкинг, платежи и управление капиталом. Наибольшее количество компаний представлено в сегменте платежей, составляющем 24% от общего количества.

Рейтинг основан на анализе более 2000 компаний, проведенном с марта по май 2024 года. За этот период было собрано более 20000 точек данных. Оценка компаний проводилась по общим показателям эффективности (40% веса) и специфическим для сегмента ключевым показателям эффективности (60% веса).

Monobank стал единственным представителем Украины среди 35 лучших мировых необанков в рейтинге CNBC и Statista за 2024 год. В эту категорию вошли банки из 14 стран, включая США, Нидерланды, Польшу, Бразилию, Индию, Турцию, Великобританию, Аргентину, Южную Корею, Нигерию, Германию и Данию.

Интересно, что 20 из 35 необанков, включая monobank, уже были включены в рейтинг прошлого года.