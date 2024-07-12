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Monobank и ChoiceQR договорились о партнерстве на рынке IT-решений для ресторанов
Украинский сервис автоматизации ресторанов ChoiceQR объявил о партнерстве с monobank, владельцем QR-сервиса для ресторанов Expirenza. По условиям соглашения рестораны, подключенные к ChoiceQR, смогут использовать эквайринг от monobank для оплаты заказов на доставку и самовывоз. Об этом сообщил Forbes соучредитель ChoiceQR Владимир Оляницкий.
Ранее клиенты ChoiceQR были ограничены в выборе эквайринговых услуг, имея возможность использовать только сервисы ПриватБанка или Fondy, последний впоследствии был заблокирован решением Нацбанка .
Новое партнерство расширяет возможности для ресторанов, позволяя использовать эквайринг от monobank без необходимости открывать дополнительные счета в других банках.
В издании отметили, что партнерство по monobank может помочь ChoiceQR удержать свои позиции на рынке после потери около 500 клиентов за первое полугодие 2024 года, преимущественно из-за закрытия ресторанов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
ChoiceQR – это украинская платформа, которая предоставляет разнообразные IT-решения для автоматизации ресторанов, баров и гостиниц. Сервис предлагает онлайн-меню, систему бронирования столиков, CRM-систему для управления клиентами, инструменты сбора отзывов, собственную систему доставки и самовывоза, а также другие полезные функции, направленные на оптимизацию работы заведений и увеличение их дохода.
Почему НБУ заблокировал Fondy
В апреле Национальный банк Украины отменил регистрацию участия сервиса Fondy в платежных системах Visa и Mastercard, ссылаясь на угрозу национальной безопасности Украины.
По информации СМИ, причиной такого решения стала докладная записка СБУ о работе сервиса на территории России и временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, НБУ выразил обеспокоенность бизнес-моделью Fondy.
Однако основательница Fondy Валерия Вагоровская отрицает любые обвинения в создании угрозы национальной безопасности.