Monobank и ChoiceQR договорились о партнерстве на рынке IT-решений для ресторанов

Украинский сервис автоматизации ресторанов ChoiceQR объявил о партнерстве с monobank, владельцем QR-сервиса для ресторанов Expirenza. По условиям соглашения рестораны, подключенные к ChoiceQR, смогут использовать эквайринг от monobank для оплаты заказов на доставку и самовывоз. Об этом сообщил Forbes соучредитель ChoiceQR Владимир Оляницкий.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Ранее клиенты ChoiceQR были ограничены в выборе эквайринговых услуг, имея возможность использовать только сервисы ПриватБанка или Fondy, последний впоследствии был заблокирован решением Нацбанка .

Новое партнерство расширяет возможности для ресторанов, позволяя использовать эквайринг от monobank без необходимости открывать дополнительные счета в других банках.

В издании отметили, что партнерство по monobank может помочь ChoiceQR удержать свои позиции на рынке после потери около 500 клиентов за первое полугодие 2024 года, преимущественно из-за закрытия ресторанов.

ChoiceQR – это украинская платформа, которая предоставляет разнообразные IT-решения для автоматизации ресторанов, баров и гостиниц. Сервис предлагает онлайн-меню, систему бронирования столиков, CRM-систему для управления клиентами, инструменты сбора отзывов, собственную систему доставки и самовывоза, а также другие полезные функции, направленные на оптимизацию работы заведений и увеличение их дохода.

Почему НБУ заблокировал Fondy

В апреле Национальный банк Украины отменил регистрацию участия сервиса Fondy в платежных системах Visa и Mastercard, ссылаясь на угрозу национальной безопасности Украины.

По информации СМИ, причиной такого решения стала докладная записка СБУ о работе сервиса на территории России и временно оккупированных территориях Украины. Кроме того, НБУ выразил обеспокоенность бизнес-моделью Fondy.

Однако основательница Fondy Валерия Вагоровская отрицает любые обвинения в создании угрозы национальной безопасности.