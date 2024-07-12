Monobank та ChoiceQR домовились про партнерство на ринку IT-рішень для ресторанів

Український сервіс автоматизації ресторанів ChoiceQR оголосив про партнерство з monobank, власником QR-сервісу для ресторанів Expirenza. За умовами угоди, ресторани, підключені до ChoiceQR, зможуть використовувати еквайринг від monobank для оплати замовлень на доставку та самовивіз. Про це повідомив Forbes співзасновник ChoiceQR Володимир Оляніцький.

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Раніше клієнти ChoiceQR були обмежені у виборі еквайрингових послуг, маючи можливість використовувати лише сервіси "ПриватБанку" або Fondy, останній згодом був заблокований рішенням Нацбанку.

Нове партнерство розширює можливості для ресторанів, дозволяючи їм використовувати еквайринг від monobank без необхідності відкривати додаткові рахунки в інших банках.

У виданні зазначили, що партнерство з monobank може допомогти ChoiceQR утримати свої позиції на ринку після втрати близько 500 клієнтів за перше півріччя 2024 року, переважно через закриття ресторанів.

Додамо, ChoiceQR – це українська платформа, яка надає різноманітні IT-рішення для автоматизації ресторанів, барів та готелів. Сервіс пропонує онлайн-меню, систему бронювання столиків, CRM-систему для управління клієнтами,інструменти для збору відгуків, власну систему доставки та самовивозу, а також інші корисні функції, спрямовані на оптимізацію роботи закладів та збільшення їхнього доходу.

Чому НБУ заблокував Fondy

У квітні Національний банк України скасував реєстрацію участі сервісу Fondy у платіжних системах Visa та Mastercard, посилаючись на "загрозу національній безпеці України".

За інформацією ЗМІ, причиною такого рішення стала доповідна записка СБУ про роботу сервісу на території Росії та тимчасово окупованих територій України. Крім того, НБУ висловив занепокоєння щодо бізнес-моделі Fondy.

Однак, засновниця Fondy Валерія Вагоровська заперечує будь-які звинувачення у створенні загрози національній безпеці.