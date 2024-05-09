"Дружеская банка": monobank запускает новую функцию для коллективного сбора средств

Monobank запускает инновационную функцию "Дружеская банка", которое упрощает процесс организации коллективного сбора средств. Теперь кто-либо может создать собственную "Дружескую банку" с индивидуальным прогрессом сбора и присоединиться к общей цели.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеское собрание: это когда многие люди собирают вместе, каждый на свою Банку, чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Теперь это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружественную Банку с собственным прогрессом", - написал он.

Как работают "Дружеские банки"

Собственную "Дружескую банку" может создать каждый. Он будет видеть прогресс достижения цели.

Вот как это работает:

Организатор сбора создает банку, как обычно.

Участнику необходимо перейти по ссылке с инициативой и выбирать опцию "Присоединиться к сбору".

Участник устанавливает свою цель и делится ссылкой на сбор с друзьями.

Деньги поступают прямо на счет организатора, но участники отслеживают свой прогресс.

Эта функция облегчает организацию дружеских собраний, поскольку организаторам больше не нужно следить за тем, все ли друзья перечислили свою долю. Более того, кто-либо может присоединиться к сбору, даже без приглашения организатора.

"Мы не перестаем вдохновляться тем, как люди изобретают банку. Поэтому нам очень интересно посмотреть, как вы будете использовать ее новые возможности. Сейчас нужно, чтобы и волонтеры, и донатеры обновили приложение, чтобы функция набрала обороты", - добавил он.

Добавим, 22 февраля фандрейзинговая платформа UNITED24, Олег Гороховский и monobank запустили сбор 297,5 миллионов гривен для СБУ на 35 легендарных морских дронов Sea Baby, чтобы продолжить очищение Черного моря от россиян. О сборе было объявлено в 10:00. По состоянию на 10:17. украинцы уже собрали более 6 млн. грн. 8 марта Гороховский сообщил, что на счету уже было 342 миллиона.

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