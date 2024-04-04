monobank обновил дизайн и функции мобильного приложения: что изменилось

В monobank обновили дизайн мобильного приложения – monobank 2.0. Также теперь стала доступна функция совместной выписки всех карт. Однако при желании пользователи смогут вернуться к старому дизайну.

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Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Он напомнил, что на старте у monobank была только одна карточка, поэтому дизайн приложения задумывался именно под нее.

"А сейчас у нас уже и разные карточки, и ФЛПы, и еще много всего в планах. Потому что хотим делать новые продукты. И потому что не привыкли стоять на месте", - отметил Гороховский.

Он сообщил, что теперь в приложении monobank можно открыть общую выписку всех карт.

"И не надо куда-то нажимать, чтобы переходить от карты к карте, потому что все делается свайпами. И еще много деталей, которые лучше почувствовать, чем о них читать", - подчеркнул Гороховский.

По его словам, в monobank решили, что будет правильнее дать пользователям выбор, когда именно обновлять дизайн, поэтому в разделе "Еще" появилась кнопка.

"Более того, мы же понимаем, что любые изменения провоцируют вал критики. Поэтому потом можно перейти к старому дизайну по подобной же кнопке в "Еще". Но все новые вещи будем в дальнейшем делать только в новом дизайне", - отметил соучредитель. monobank.

Напомним, 1 апреля произошел сбой в работе monobank. Пользователи жаловались на проблемы в работе мобильного приложения и невозможность произвести платежи.

"Вот каждый раз, когда у нас что-то идет не так, я секунду завидую старым, классическим банкам, которые обновляют приложение раз в год и падают не чаще одного раза в год. Но потом мы оживаем, и я рад, что наши сбои есть результатом постоянного желания еще что-то улучшить или включить что-то раньше, чем нужно. Лучше падать, вставать и бежать, чем сидеть и дремать", – написал тогда Гороховский.

Ранее сообщалось, что monobank расширил услуги для банков - пользователи теперь могут хранить чужие "банки" к себе. Также увеличилось количество одновременного собрания для благотворительных фондов и появился IBAN для присоединения к собранию юрлиц.