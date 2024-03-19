Monobank добавил новые возможности в "банки": теперь можно сохранить чужой сбор и задонатить через IBAN

Monobank расширил услуги для “банок” – пользователи теперь могут сохранять чужие "банки" к себе. Также увеличилось количество одновременных сборов для благотворительных фондов и появился IBAN для присоединения к сборам юрлиц.

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Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"С помощью Банки уже собрано почти 50 млрд грн. Мы не прекращаем работать над тем, чтобы темпы ваших сборов не спадали", - заявил Гороховский.

Он рассказал, что нового появилось в "банке" в последнее время:

1. Добавили возможность сохранять чужие "банки" к себе (нужно перейти по ссылке в приложение и нажать флажок):

теперь все интересные "банки" можно сохранить в одном месте, и не придется их повторно искать в соцсетях;

можно постоянно мониторить прогресс сбора или вывести его на homescreen-виджет;

Теперь можно настраивать периодические отчисления на выбранные "банки".

"Мы надеемся, что это поможет долговременным сборам не угасать", - добавил Гороховский.

2. IBAN для "банок".

"На первый взгляд эта новость не вызывает эмоций, однако те, кто давно волонтерят, хорошо знают, что сбор можно умножить на два, если привлечь бизнес (юрлиц). IBAN открывает такую возможность, потому что юрлица не могут просто так забрасывать на Банку, им нужны реквизиты", - объяснил соучредитель финучреждения.

Кроме того, по его словам, если волонтер зарегистрирован в соответствующем реестре, то юрлицо сможет даже не платить налоги за такой донат.

3. Фонды, наконец, получили возможность открывать много сборов одновременно.

"Фонды, если вам нужно больше Банок, вы знаете, куда обращаться", - отметил Гороховский.

4. В следующем релизе появится возможность прикреплять отчет в "банке" после ее разбития. Отчет будет доступен по ссылке на разбитую "банку".

Гороховский сообщил, что новая версия постепенно становится доступной всем, поэтому если еще не видно обновления, нужно немного подождать.

Напомним, виртуальный банк monobank создал новый инструмент "Боевые" в поддержку ВСУ. Теперь украинцы при расчете в общепитах смогут отблагодарить военных за защиту. А осенью 2023 года Monobank приобрел сервис для бронирования столиков в заведениях питания TakeUsEat.

Также ранее сообщалось, что Monobank создал новый инструмент для монетизации творчества, в том числе стримеров – База от Monobank.

Фото: ua.depositphotos.com