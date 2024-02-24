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Общество
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Несмотря на усталость от войны, украинцы донатят на армию еще больше - исследование

Несмотря на усталость от войны, украинцы донатят на армию еще больше - исследование
Морские дроны Sea Baby, на которые донатили украинцы. Фото: скриншот с видео Fedorov / Telegram

Напряжение, постоянный стресс и усталость от войны остаются ключевыми эмоциями украинцев в конце второго года полномасштабной войны. Гнев, как первая реакция на российскую агрессию, постепенно отходит на второй план. При этом граждане продолжают активно поддерживать ВСУ донатами.

Об этом говорится в специальном исследовании Gradus Research.

Согласно исследованию уровень стресса среди украинцев продолжает оставаться на высоком уровне — 88% как сейчас, так и в апреле 2023 года. Также к основным эмоциям, которые преобладают в настроениях населения в последнее время, есть напряжение, разочарование, страх, раздражение, беспомощность, безразличие, и другие. То есть, преобладают негативные эмоции, которые показывают усталость от войны.

Фото 2 — Несмотря на усталость от войны, украинцы донатят на армию еще больше - исследование

Что пугает украинцев

Среди страхов украинцев преобладает неопределенность продолжительности войны (63%) и страх при жизни близких (48%). Около трети опрошенных граждан выразили обеспокоенность возможными финансовыми сложностями (36%) и ухудшением общей экономической ситуации в стране (34%).

Фото 3 — Несмотря на усталость от войны, украинцы донатят на армию еще больше - исследование

На фоне новостей по фронтовым линиям и задержкам в поступлении международной помощи, вера в способность Украины противостоять агрессии России среди опрошенных уменьшилась, достигнув показателя в 61%.

Что касается ожидаемой помощи мировых партнеров, то на первом месте среди украинцев стоят запросы на наступательное (72%) и оборонное (70%) оружие, а также финансовую поддержку (64%). В то же время интерес к гуманитарной помощи среди граждан существенно упал.

Регулярность донатов растет

Несмотря на усталость от войны, опрос выявил рост регулярности благотворительных донатов от населения, а процент лиц, иногда участвующих в благотворительных акциях или волонтерстве, остается стабильным с февраля 2023 года — 44%.

Фото 4 — Несмотря на усталость от войны, украинцы донатят на армию еще больше - исследование

Основатель и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк отмечает, что эти данные подчеркивают непреклонную волю людей к продолжению борьбы.

“Такие цифры вовлечённости украинцев к помощи свидетельствуют и об увеличении собственно потребности в такой помощи и о стабильной настроенности людей бороться дальше. А это очень важный показатель, помогающий оценить реальную картину без погрешности на усталость или эмоции», — комментирует она.

300 миллионов гривен донатов за два дня

22 февраля фандрейзинговая платформа UNITED24, Олег Гороховский и monobank объявили о сборе 297,5 миллиона гривен для СБУ на 35 легендарных морских дронов Sea Baby, чтобы продолжить очищение Черного моря от россиян. О сборе было объявлено в 10:00, а в 10:17 уже было собрано более 6 млн грн.

Украинцы показали невероятные результаты и собрали всю необходимую сумму всего за два дня.

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров поблагодарил всех, кто донатив на морские дроны и опубликовал короткое видео, на котором виден Sea Baby.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research среди 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Период проведения поля: 14-16 февраля 2024 года. Размер выборки: 1212 респондентов.

Автор:
Татьяна Гойденко