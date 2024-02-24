Не дивлячись на втому від війни, українці донатять на армію ще більше - дослідження

Напруження, постійний стрес та втома від війни залишаються ключовими емоціями українців наприкінці другого року повномасштабної війни. Натомість гнів, як перша реакція на російську агресію, поступово відходить на другий план. При цьому, громадяни продовжують активно підтримувати ЗСУ донатами.

Про це йдеться у спеціальному дослідженні Gradus Research.

Згідно з дослідженням, рівень стресу серед українців продовжує залишатися на високому рівні — 88% як наразі, так і в квітні 2023 року. Також до основних емоцій, які переважають у настроях населення останнім часом є напруження, розчарування, страх, роздратування, безпорадність, байдужість, та інші. Тобто, переважають негативні емоції, які показують на втому від війни.

Що лякає українців

Серед страхів українців переважає невизначеність тривалості війни (63%) і страх за життя близьких (48%). Близько третини опитаних громадян висловили занепокоєння через можливі фінансові складнощі (36%) та погіршення загальної економічної ситуації в країні (34%).

На фоні новин з фронтових ліній і затримок у надходженні міжнародної допомоги, віра у спроможність України протистояти агресії Росії серед опитаних зменшилася, досягнувши показника в 61%.

Щодо очікуваної допомоги від світових партнерів, то на першому місці серед українців стоять запити на наступальну (72%) та оборонну (70%) зброю, а також фінансову підтримку (64%). Водночас, інтерес до гуманітарної допомоги серед громадян суттєво впав.

Регулярність донатів зростає

Попри втому від війни, опитування виявило зростання регулярності благодійних донатів від населення, а відсоток осіб, що іноді беруть участь у благодійних акціях або волонтерстві, залишається стабільним з лютого 2023 року — 44%.

Засновниця та директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк зазначає, що ці дані підкреслюють непохитну волю людей до продовження боротьби.

“Такі цифри залученості українців до допомоги свідчать і про збільшення, власне, потреби у такій допомозі, і про стабільну налаштованість людей боротися далі. А це дуже важливий показник, що допомагає оцінити реальну картину, без похибки на втому чи емоції”, — коментує вона.

300 мільйонів гривень донатів за два дні

22 лютого фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank оголосили про збір 297,5 мільйона гривень для СБУ на 35 легендарних морських дронів Sea Baby, щоб продовжити очищення Чорного моря від росіян. Про збір було оголошено о 10.00, а о 10.17 вже було зібрано більше 6 млн грн.

Українці показали неймовірні результати, та зібрали всю необхідну суму лише за два дні.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров подякував усім, хто донатив на морські дрони та опублікував коротке відео, на якому видно Sea Baby.

Опитування було проведене дослідницькою компанією Gradus Research серед 50 000 жителів у віці 18-60 років методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Період проведення поля: 14-16 лютого 2024. Розмір вибірки: 1212 респондентів.