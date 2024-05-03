"Філіп Морріс" інвестує в Україні 11 млн. доларів у запуск нового пристрою для нагрівання тютюну

"Філіп Морріс" розширює портфель бездимних продуктів в Україні та запускає останню версію пристрою для нагрівання тютюну IQOS ILUMA.

Під цей проект у 2024 р. компанія інвестує 11 млн. доларів у збільшення кількості магазинів, розширення сервісної інфраструктури та створення нових робочих місць в Україні.

В компанії наголошують, що початок запуску продукту був відкладений через повномасштабне вторгнення, але зараз компанія демонструє готовність інвестувати в Україну.

"Разом з інвестицією у фабрику на Львівщині це ще один доказ нашої підтримки економіки України у складні часи", – зазначив генеральний директор «Філіп Морріс Україна» Максим Барабаш.

Для обслуговування своїх повнолітніх користувачів компанія вже відкрила 40 брендових магазинів у 24 містах України та запустила експрес-доставку.

Також вже працює 120 пунктів ресайклингу, що приймають на переробку або екологічну утилізацію старі девайси, аксесуари для бездимних продуктів, використані стіки, тощо.

"Філіп Морріс" запустив першу систему нагрівання тютюну IQOS у 2016 році. З того часу близько 1,3 млн повнолітніх курців в Україні відмовилися від сигарет та обрали бездимні альтернативи нашої компанії. У 2024 р. ми продовжимо розвивати власний бренд рітейл, а також тестувати нові формати комерційної інфраструктури», – зазначив директор напряму бездимних продуктів «Філіп Морріс Україна» Роман Іванов.

Нагадаємо, з 2008 р. "Філіп Морріс" інвестувала понад 12,5 млрд. доларів у розробку, наукове обґрунтування та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для дорослих курців, які інакше продовжували б курити.

Зараз бездимні продукти компанії доступні на більш ніж 80 ринках по всьому світу. За останні 10 років чистий дохід IQOS перевищив дохід Marlboro, що зробило його міжнародним нікотиновим брендом №1 і прискорило відмову від сигарет у багатьох країнах.