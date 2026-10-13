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Світло, тепло та ліфти під час блекаутів: уряд розширив програму автономного живлення на нові області

опалення
Кабмін розширив програму автономного живлення багатоповерхівок ( / Depositphotos

Кабінет міністрів України розширив географію дії державної програми допомоги у встановленні автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Відтепер програма підтримки додатково запрацює у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Сумській областях. Раніше цей інструмент був доступний лише для мешканців Києва, а також Київської та Харківської областей.

Хто може отримати допомогу 

Подати заявку на участь у державній програмі від імені співвласників багатоквартирних будинків мають право:

  • об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);
  • управителі багатоквартирних будинків;
  • житлово-будівельні (ЖБК) та обслуговуючі кооперативи.

Головна мета проєкту — забезпечення безперебійної роботи внутрішньобудинкових систем під час аварійних або планових вимкнень електроенергії.

Як зазначив Корецький, встановлене за програмою обладнання дозволить підтримувати критичну інфраструктуру будинку: загальне освітлення під'їздів, підкачування води, систему опалення, аварійний зв'язок і роботу ліфтів.

Окрім залучення нових регіонів, уряд також удосконалив сам механізм реалізації програми, спростивши процедуру подання документів та оптимізувавши процес ухвалення рішень для прискорення монтажу техніки.

Нагадаємо, в січні уряд запустив програму "СвітлоДім", яка передбачає державну допомогу на суму від 100 до 300 тис. грн для ОСББ, житлових та обслуговувальних кооперативів, а також управителів багатоквартирних будинків. Програма спрямована на придбання енергообладнання для забезпечення автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Автор:
Тетяна Бесараб

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