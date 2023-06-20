У Львівській області побудують фабрику з виробництва тютюнових виробів

Компанія Philip Morris International інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області. Працевлаштування першочергово запропонують працівникам харківського підприємства компанії, загалом на фабриці працюватиме понад 250 людей.

Зведення нового заводу дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит. Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться у липні 2023 року. Компанія очікує, що виробництво буде запущено у першому кварталі 2024 року.

"Наше нове підприємство забезпечить надійне постачання продукції та можливості працевлаштування для українців… Ця інвестиція є потужним сигналом для інших міжнародних інвесторів — впевненості в економіці України, українському народові та майбутньому України", — прокоментував президент європейського регіону Philip Morris International Массімо Андоліна.

Окрім виробництва звичайних цигарок, Philip Morris також виготовляє системи для електричного нагрівання тютюну, нікотиновмісні под-системи та продукти з нікотином для перорального прийому.

Philip Morris International наразі вважає небезпечним відновлення виробництва на своїй фабриці у Харківській області. Відомо, що компанія планує запустити альтернативне виробництво в Україні.

Від 24 лютого 2022 року Philip Morris була змушена зупинити роботу фабрики на Харківщині й сфокусувати всі свої зусилля на безпеці працівників, допомагаючи з евакуацією їм та їхнім сім’ям.

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