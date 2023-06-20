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Во Львовской области построят фабрику по производству табачных изделий
Компания Philip Morris International инвестирует более $30 млн в запуск нового производства во Львовской области. Трудоустройство в первую очередь предложат работникам харьковского предприятия компании, всего на фабрике будет работать более 250 человек.
Строительство нового завода позволит компании полностью удовлетворить внутренний спрос. Подготовительные работы по будущей фабрике начнутся в июле 2023 года. Компания ожидает, что производство будет запущено в первом квартале 2024 года.
"Наше новое предприятие обеспечит надежную поставку продукции и возможности трудоустройства для украинцев... Эта инвестиция является мощным сигналом для других международных инвесторов - уверенности в экономике Украины, украинском народе и будущем Украины", - прокомментировал президент европейского региона Philip Morris International Массимо Андолина.
Помимо обычных сигарет, Philip Morris также производит системы для электрического нагрева табака, никотиносодержащие подсистемы и продукты с никотином для перорального приема.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Philip Morris International считает опасным возобновление производства на своей фабрике в Харьковской области. Известно, что компания намерена запустить альтернативное производство в Украине.
С 24 февраля 2022 года Philip Morris была вынуждена остановить работу фабрики в Харьковской области и сфокусировать все свои усилия на безопасности работников, помогая с эвакуацией им и их семьям.
Источник фото: ua.depositphotos.com