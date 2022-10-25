Корпоративна культура, що рятує. Як Філіп Морріс в Україні підтримує співробітників під час війни

Компанія здійснила безпрецедентну логістичну операцію з евакуації персоналу, продовжує надавати фінансову та гуманітарну допомогу колегам.

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Безпека співробітників

Компанія Філіп Морріс в Україні ще від 2014 року приділяла надзвичайну увагу питанням безпеки персоналу. Адже виробничі потужності тютюнової компанії розташовані біля Харкова. А зовсім поруч — кордон з російським агресором. Від 24 лютого Філіп Морріс була змушена зупинити роботу фабрики на Харківщині й сфокусувати всі свої зусилля на безпеці працівників, допомагаючи з евакуацією їм та їхнім сім’ям.

Компанія розпочала евакуацію працівників у перші дні війни. Їхні родини та домашніх тварин вивозили автобусами. Хто мав змогу, виїжджав з міста самостійно. Задля безперервної координації дій з кожним із працівників підтримували зв’язок у режимі 24/7. На першому етапі евакуації вирішувалося завдання із забезпечення людей транспортом, харчуванням та житлом в Україні чи за кордоном.

Компанія розпочала евакуацію працівників у перші дні війни. Їхні родини та домашніх тварин вивозили автобусами

Особливе навантаження було на персонал львівської філії та сервісного хабу Philip Morris International у Польщі. Разом із волонтерами вони приймали евакуйованих та допомагали їм розселитися. Люди приїжджали звідусіль — з Києва, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Чернігова. Прибували з маленькими дітьми та літніми батьками. Офіс у Львові облаштували спальними місцями. Розселяли людей у квартирах співробітників філії. Активно шукали додаткове житло, готелі, інші квартири. У деякі дні до Львова приїздило по 70-80 евакуйованих працівників та членів їх сімей.

Щойно евакуйовані працівники компанії опинялись у відносній безпеці у Львові, інших містах України або за кордоном, вони долучалися до допомоги своїм колегам. Тим співробітникам, які вирішили залишитися у Харкові, компанія також надає гуманітарну допомогу.

Це була складна і безпрецедентна логістична операція, ми зробили все, щоб врятувати своїх людей Максим Барабаш генеральний директор Філіп Морріс в Україні

До підтримки українських співробітників також долучалися колеги з Молдови, Словаччини, Румунії, Угорщини, Швейцарії. Співробітники з інших офісів Philip Morris International зібрали для українців понад $550 тис. допомоги у межах внутрішнього благодійного проєкту Project with a heart у 80 країнах.

«Це була складна і безпрецедентна логістична операція, ми зробили все, щоб врятувати своїх людей», — наголошує Максим Барабаш, генеральний директор Філіп Морріс в Україні.

Підтримка персоналу

Другим напрямом турботи про персонал стали термінова фінансова підтримка співробітників та пошук можливостей з їх працевлаштування. Кожному співробітнику було надано одноразову матеріальну допомогу. Зарплату у перші місяці повномасштабної війни виплатили наперед. Компенсується вартість оренди житла не тільки в Україні, а й за кордоном.

Загалом понад 1600 людей (співробітників та членів їх сімей) вдалося тимчасово забезпечити житлом. Дехто з членів української команди вже отримав унікальний досвід роботи у підрозділах Philip Morris International в інших країнах.

Другим напрямом турботи про персонал стали термінова фінансова підтримка співробітників та пошук можливостей з їх працевлаштування

Philip Morris International продовжує підтримувати всіх, хто потребує допомоги. PMI опікується не лише своїми працівниками. Компанія виділила $10 млн на підтримку міжнародних гуманітарних зусиль, зокрема профінансувала придбання понад 20 машин швидкої допомоги та рентгенівського апарату для лікарні в Івано-Франківську.