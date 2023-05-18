У Philip Morris завили про плани запустити альтернативне виробництво в Україні: що відомо

Компанія Philip Morris International наразі вважає небезпечним відновлення виробництва на своїй фабриці у Харківській області і планує запустити альтернативне виробництво в Україні.

Про це повідомив президент європейського регіону Philip Morris International (PMI) Массімо Андоліна і інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо своїм обов'язком запустити власне альтернативне виробництво, де ми могли б відновити випуск нашої продукції в Україні", - зазначив він.

За його словами, однією з причин цього є бажання самостійно виробляти свій продукт в Україні.

"І, по-друге, тому що ми хочемо дати сигнал про нашу відданість Україні і про те, що навіть під час війни ми готові інвестувати в Україну", - наголосив представник компанії.

Він уточнив, що наразі компанія активно шукає ці альтернативи.

За його словами, на фабриці на Харківщині немає бомбосховища, тому повертати туди працівників було б у цих умовах небезпечно.

Массімо Андоліна повідомив, що після зупинки фабрики протягом певного часу компанія поставала до України продукцію з восьми своїх заводів за кордоном. Однак потім у пошуках рішення, яке дозволило б виробляти український продукт в Україні, було підписано угоду про виробництво продукції компанії на потужностях компанії "Імперіал Тобакко" в Києві, де вона зараз і випускається.

Коментуючи скорочення поставок продукції PMI на український ринок торік на 30% і в першому кварталі цього року на 26,7%, Андоліна назвав дві причини: перша - частина споживачів виїхала з України, а частина перебуває зараз на окупованих територіях, що зумовило приблизно половину втрат, друга - хронічна проблема тіньового ринку тютюнових виробів.

"Ця проблема знову набула значних масштабів. Про це ми вже мали досить продуктивні розмови з урядом. Я знаю, що уряд дуже активно працює над вирішенням цієї проблеми. Але це потребуватиме певного часу", - зазначив він.

Представник Philip Morris уточнив, що сьогодні нелегальні цигарки в Україні становлять значну частину ринку - близько 20%, тим самим держава втрачає понад 20 млрд грн доходів від нелегального обігу тютюнової продукції, що приблизно дорівнює сумі податків, яку компанія щорічно сплачує до бюджету країни.

Розповідаючи про акцизну політику в Україні, президент європейського регіону висловив сподівання на перегляд рішення українського парламенту прибрати з податкового законодавства диференційоване оподаткування за такими різними товарами, як цигарки і тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕНи).

Відповідаючи на запитання про позицію Philip Morris щодо російського ринку, він нагадав, що компанія ще в перші тижні повномасштабної війни заявила про призупинення інвестицій у Росію і запланованих там інновацій, а також про скорочення діяльності в країні. І таке скорочення обсягів виробництва реально відбулося.

"Пізніше ми також оголосили про повний відхід з російського ринку. Однак за останній рік нормативно-правове середовище в Росії змінилося таким чином, щоб максимально ускладнити вихід з РФ. Для компаній зі значною присутністю на російському ринку з великими активами встановлено значні регуляторні перешкоди, які роблять вихід звідти майже неможливим... Щойно в Росії настане сприятлива можливість зробити новий крок - ми його зробимо", - заявив президент європейського регіону PMI.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року Філіп Морріс була змушена зупинити роботу фабрики на Харківщині й сфокусувати всі свої зусилля на безпеці працівників, допомагаючи з евакуацією їм та їхнім сім’ям.

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