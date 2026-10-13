У Дніпрі після обстрілу відновили пошкоджений торговий центр: які магазини вже працюють

У Дніпрі знову запрацював універмаг “Тополя”, розташований на Запорізькому шосе, 56. Будівля зазнала значних руйнувань унаслідок ворожого обстрілу в січні 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Українська рада торгових центрів.

Попри масштабні пошкодження, частина комплексу відновила роботу вже за тиждень після атаки, тоді як повноцінний капітальний ремонт найбільш постраждалої частини будівлі стартував у липні.

Наразі будівельні роботи повністю завершені, а оновлені приміщення приймають перших відвідувачів.

Хто вже відновив роботу в універмазі

На сьогодні в оновленому торговельному центрі вже відновили роботу кілька відомих ритейлерів. Зокрема, для покупців відкрилися магазини мереж:

EVA;

ANDI;

"Копійочка"

Водночас частина комерційних площ укомплектована ще не повністю — певна частина площ наразі залишається без орендарів, відкрита для нових бізнес-пропозицій.

Нагадаємо, увечері 10 вересня ворожі війська здійснили чергову атаку на Дніпро, внаслідок якої пошкоджень зазнав складське приміщення продуктової мережі Varus. Цей об'єкт уже зазнавав руйнувань навесні поточного року.