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Російська армія вдруге за рік вдарила по складу Varus у Дніпрі

У Дніпрі через ворожий обстріл загорівся склад мережі супермаркетів VARUS
У Дніпрі через ворожий обстріл загорівся склад мережі супермаркетів VARUS

Увечері 10 вересня ворожі війська здійснили чергову атаку на Дніпро, внаслідок якої пошкоджень зазнав складське приміщення продуктової мережі Varus. Цей об'єкт уже зазнавав руйнувань навесні поточного року.

Про це пише Dilo з посиланням на пресслужбу Varus.

Там зазначили, що внаслідок нічного удару ніхто зі співробітників не постраждав.

У приміщенні спалахнула пожежа, проте завдяки оперативній та злагодженій роботі підрозділів ДСНС вогонь вдалося приборкати, а частину товарних запасів — врятувати.

"Приміщення палали, та завдяки оперативній роботі команди ДСНС нам вдалося врятувати частину запасів. Величезна подяка рятувальникам! Ми вже вантажимо цей товар і веземо на полиці супермаркетів. Тому якщо раптом ви відчуєте від упаковки легкий запах димку — не дивуйтеся, це справжній аромат нашої з вами сили", — зазначили у компанії.

У мережі підкреслили, що попри нові руйнування, Varus продовжує працювати та залишається поруч із жителями міста у цей складний час.

Про Varus

Varus — національна мережа супермаркетів, яку представляє компанія "Омега". Перший магазин відкрився у 2003 році у Дніпрі. Наразі мережа налічує 117 супермаркетів, працює у форматах класичних супермаркетів, To Go, Varus Home та розвиває онлайн-сервіс Varus.UA.

Мережа продуктових магазинів VARUS у 2025 році збільшила свій товарообіг до 28,8 млрд грн, що на 19,5% більше, ніж у 2024 році. 

Нагадаємо, раніше Росія атакувала склад мережі супермаркетів Varus і знищила значну кількість товарів. Російська армія завдала удару по логістичному об'єкту компанії в Київській області, що спричинило втрату продукції та затримки з постачанням.

Автор:
Тетяна Бесараб

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