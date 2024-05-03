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Експорт соняшникової олії наближається до рекордних показників: запаси соняшнику мінімальні
Експорт соняшникової олії з України у вересні-квітні 2023/24 маркетингового року склав понад 4,4 млн тонн, що на 17% перевищило показник за аналогічний період попереднього сезону.
Про це повідомляє ІА «АПК-Інформ».
Зазначається, що такий результат став другим за величиною обсягом експорту за всю історію після показника 2019/20 маркетингового року (4,49 млн тонн у вересні-квітні).
Як пояснюють аналітики, підвищенню попиту на соняшникову олію у поточному сезоні з боку ключових світових імпортерів сприяла більш приваблива ціна на цю продукцію у порівнянні з іншими рослинними оліями, внаслідок чого українські заводи активно нарощували переробку соняшнику.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Крім того, ще одним чинником стало забезпечення відносно стабільних відвантажень олії морським транспортом.
Також оцінка експорту соняшникової олії на сезон-2023/24 була збільшена експертами АПК-Інформ до 5,6 млн тонн (+4% до квітневої оцінки; -1% до 2022/23 МР).
"Однак, враховуючи, що вже близько 79% від прогнозу експортовано, до кінця сезону очікується значне зниження помісячних обсягів відвантаження", - підкреслили аналітики.
Вони додали, що скорочення експорту даної продукції вже в травні-серпні поточного сезону може бути зумовлено зниженням переробки соняшнику на тлі вичерпання його запасів, які в цілому по країні на початок травня оцінюються як мінімальні за останні три сезони.
Зауважимо, переробка соняшнику в Україні у березні наблизилася до довоєнного рівня і збільшилася до тримісячного максимуму, склавши близько 1,49 млн т (+9% до лютого; +10% до березня 2023 р.).
В Молдові виробник олії призупинив роботу через дефіцит соняшника з України
Компанія Floarea Soarelui, яка є найбільшим у Молдові виробником олії, призупинила роботу через дефіцит насіння соняшника з України, імпорт якого наразі підлягає ліцензуванню.
Підприємство здатне переробляти понад тисячу тонн насіння соняшнику на добу, відповідно для продовження функціонування необхідні великі обсяги сировини, які не можуть купити. З цієї причини у січні було припинено виробництво, тепер знову зупинено завод у Бєльцях та Danube Oil у Джурджулештах.
Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року Молдова запровадила ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшника. За словами віце-прем'єра Володимира Болі, цей крок зроблений для того, щоб встановити суворіший контроль за якістю продукції, що імпортується, гарантуючи її відповідність стандартам харчової безпеки.
Нагадаємо, згідно з даними Державної митної служби України, за 2023/2024 маркетинговий рік (з 1 липня 2023 року по 1 квітня 2024 року) експорт зернових та зернобобових культур з України сягнув 34,862 мільйона тонн, з яких 5,192 млн тонн було відвантажено в березні.
Джерело фото: ua.depositphotos.com