Експорт соняшникової олії наближається до рекордних показників: запаси соняшнику мінімальні

Експорт соняшникової олії з України у вересні-квітні 2023/24 маркетингового року склав понад 4,4 млн тонн, що на 17% перевищило показник за аналогічний період попереднього сезону.

Про це повідомляє ІА «АПК-Інформ».

Зазначається, що такий результат став другим за величиною обсягом експорту за всю історію після показника 2019/20 маркетингового року (4,49 млн тонн у вересні-квітні).

Як пояснюють аналітики, підвищенню попиту на соняшникову олію у поточному сезоні з боку ключових світових імпортерів сприяла більш приваблива ціна на цю продукцію у порівнянні з іншими рослинними оліями, внаслідок чого українські заводи активно нарощували переробку соняшнику.

Крім того, ще одним чинником стало забезпечення відносно стабільних відвантажень олії морським транспортом.

Також оцінка експорту соняшникової олії на сезон-2023/24 була збільшена експертами АПК-Інформ до 5,6 млн тонн (+4% до квітневої оцінки; -1% до 2022/23 МР).

"Однак, враховуючи, що вже близько 79% від прогнозу експортовано, до кінця сезону очікується значне зниження помісячних обсягів відвантаження", - підкреслили аналітики.

Вони додали, що скорочення експорту даної продукції вже в травні-серпні поточного сезону може бути зумовлено зниженням переробки соняшнику на тлі вичерпання його запасів, які в цілому по країні на початок травня оцінюються як мінімальні за останні три сезони.

Зауважимо, переробка соняшнику в Україні у березні наблизилася до довоєнного рівня і збільшилася до тримісячного максимуму, склавши близько 1,49 млн т (+9% до лютого; +10% до березня 2023 р.).

В Молдові виробник олії призупинив роботу через дефіцит соняшника з України

Компанія Floarea Soarelui, яка є найбільшим у Молдові виробником олії, призупинила роботу через дефіцит насіння соняшника з України, імпорт якого наразі підлягає ліцензуванню.

Підприємство здатне переробляти понад тисячу тонн насіння соняшнику на добу, відповідно для продовження функціонування необхідні великі обсяги сировини, які не можуть купити. З цієї причини у січні було припинено виробництво, тепер знову зупинено завод у Бєльцях та Danube Oil у Джурджулештах.

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року Молдова запровадила ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшника. За словами віце-прем'єра Володимира Болі, цей крок зроблений для того, щоб встановити суворіший контроль за якістю продукції, що імпортується, гарантуючи її відповідність стандартам харчової безпеки.

Нагадаємо, згідно з даними Державної митної служби України, за 2023/2024 маркетинговий рік (з 1 липня 2023 року по 1 квітня 2024 року) експорт зернових та зернобобових культур з України сягнув 34,862 мільйона тонн, з яких 5,192 млн тонн було відвантажено в березні.

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