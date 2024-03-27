Найбільший в Молдові виробник олії призупинив роботу через дефіцит соняшника з України

Компанія Floarea Soarelui, яка є найбільшим у Молдові виробником олії, призупинила роботу через дефіцит насіння соняшника з України, імпорт якого наразі підлягає ліцензуванню.

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Про це повідомила директор підприємства Стелла Островецькі, передає видання Infotag.

За її словами, компанія не може закупити на місцевому ринку достатньо насіння соняшника і не може імпортувати, оскільки запроваджений з жовтня 2023 року механізм ліцензування імпорту практично не працює.

"У січні 2024 року ми спробували отримати право на імпорт насіння з України, але спеціалізована комісія міністерства сільського господарства не видала нам ліцензію", - сказала Островецькі.

Вона зазначила, що підприємство здатне переробляти понад тисячу тонн насіння соняшнику на добу, відповідно для продовження функціонування необхідні великі обсяги сировини, які підприємство не може купити. З цієї причини у січні було припинено виробництво, тепер знову зупинено завод у Бєльцях та Danube Oil у Джурджулештах.

За розрахунками фахівців, молдавські фермери мають ще близько 100 тисяч тонн соняшника, але вони не хочуть продавати за ринковою ціною, розраховуючи на зростання цін у літній період.

"За нашими оцінками, на ринку залишилося лише близько 100 тис. тонн насіння соняшника. Деякі фермери не хочуть продавати зараз за ринковою ціною, а хочуть залишити насіння, сподіваючись, що влітку ціни підвищаться", - додала Островецькі.

Асоціація "Сила фермерів" стверджує, що на ринку є соняшник, але група Trans-Oil, до якої входить Floarea Soarelui, є монополістом на ринку і намагається диктувати свої умови та ціни. Видання Mold-Street пише, що Floarea Soarelui купує насіння соняшнику за ціною менше 7000 леїв (до $396) за тонну, тоді як фермери ставлять ціни в 8000 - 10000 леїв ($453 – $565) за тонну.

У свою чергу, виробник олії стверджує, що пропонує ту ціну, за якою соняшник продається у регіоні. На думку компанії, підвищення цін на сировину призведе до зростання ціни олії та зробить продукцію неконкурентоспроможною на зовнішньому ринку.

Разом з тим, згідно з повідомленням на сайті уряду Республіки Молдови, імпорт пшениці, кукурудзи та насіння соняшника до країни, як і раніше, буде дозволено на підставі ліцензії, виданої Міністерством сільського господарства та харчової промисловості.

"Заяву про видачу ліцензії на імпорт може подати юридична або фізична особа, яка провадить господарську діяльність з виробництва олій та жирів, борошномельних продуктів, препаратів для годування сільськогосподарських тварин або вирощування тварин. Запити буде розглянуто комісією, створеною Міністерством сільського господарства та харчової промисловості", - йдеться в повідомленні.

Наразі Комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити цей захід ще на 3 місяці, щоб зберегти економічно стійку ціну на місцеву зернову продукцію на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, на початку жовтня 2023 року Молдова запровадила ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшника. За словами віце-прем'єра Володимира Болі, цей крок зроблений для того, щоб встановити суворіший контроль за якістю продукції, що імпортується, гарантуючи її відповідність стандартам харчової безпеки.

Також він зазначив, що ліцензування допоможе стабілізувати ціни на зерно та захистити місцевих виробників, збалансувавши їхні інтереси, інтереси споживачів та держави.

Україна скоротила експорт соняшникової олії до ЄС

Експорт соняшникової олії з України у лютому 2024 року досягнув 603 тисяч тонн, що лише на 1% менше, ніж у січні, ставши другим найбільшим показником для лютого в історії. Найвищий показник було зафіксовано у 2019/20 маркетинговому році – 627 тисяч тонн.

Головною причиною зниження експорту цього місяця стало скорочення поставок до країн Європейського Союзу на 10%, через що, не дивлячись на великий попит на початку сезону, запаси соняшникової олії залишаються на задовільному рівні.

До ЄС було відправлено близько 364,1 тисяч тонн олії, на 10% менше ніж у січні, але це все ще один з найбільших місячних обсягів для цього регіону.

З іншого боку, зростання експорту соняшникової олії спостерігалося до Туреччини (81,6 тис. тонн; +15%) та Індії (38,1 тис. тонн, порівняно з 700 тоннами у попередньому місяці).

Фото: ua.depositphotos.com