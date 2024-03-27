Крупнейший в Молдове производитель масла приостановил работу из-за дефицита подсолнечника из Украины

Компания Floarea Soarelui, крупнейший в Молдове производитель подсолнечного масла, приостановила работу из-за дефицита сырья из Украины, импорт которого ныне подлежит лицензированию.

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Об этом сообщила директор предприятия Стелла Островецки, передает издание Infotag.

По ее словам, компания не может закупить на местном рынке достаточно семян подсолнечника и не может импортировать, поскольку введенный с октября 2023 года механизм лицензирования импорта практически не работает.

"В январе 2024 года мы попытались получить право на импорт семян из Украины, но специализированная комиссия министерства сельского хозяйства не выдала нам лицензию", - сказала Островецки.

Она отметила, что предприятие способно перерабатывать более тысячи тонн семян подсолнечника в сутки, соответственно для продолжения функционирования необходимы большие объемы сырья, которые предприятие не может купить. По этой причине в январе было прекращено производство, теперь снова остановлен завод в Бельцах и Danube Oil в Джурджулештах.

По расчетам специалистов, у молдавских фермеров еще около 100 тысяч тонн подсолнечника, но они не хотят продавать по рыночной цене, рассчитывая на рост цен в летний период.

"По нашим оценкам, на рынке осталось всего около 100 тыс. тонн семян подсолнечника. Некоторые фермеры не хотят продавать сейчас по рыночной цене, а хотят оставить семена, надеясь, что летом цены повысятся", - добавила Островецки.

Ассоциация "Сила фермеров" утверждает, что на рынке есть подсолнечник, но группа Trans-Oil, в которую входит Floarea Soarelui, является монополистом на рынке и пытается диктовать свои условия и цены. Издание Mold-Street пишет, что Floarea Soarelui покупает семена подсолнечника по цене менее 7000 леев (до $396) за тонну, тогда как фермеры ставят цены в 8000 – 10000 леев ($453 – $565) за тонну.

В свою очередь производитель масла утверждает, что предлагает ту цену, по которой подсолнечник продается в регионе. По мнению компании, повышение цен на сырье приведет к росту цены на масло и сделает продукцию неконкурентоспособной на внешнем рынке.

Вместе с тем, согласно сообщению на сайте правительства Республики Молдова, импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника в страну по-прежнему будет разрешен на основании лицензии, выданной Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности.

"Заявление о выдаче лицензии на импорт может подать юридическое или физическое лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность по производству растительных масел и жиров, мукомольных продуктов, препаратов для кормления сельскохозяйственных животных или выращивания животных. Запросы будут рассмотрены комиссией, созданной Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности", – говорится в сообщении.

На данный момент Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить эту меру еще на 3 месяца, чтобы сохранить экономически устойчивую цену на местную зерновую продукцию на внутреннем рынке.

Напомним, в начале октября 2023 года Молдова ввела лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. По словам вице-премьера Владимира Боли, этот шаг сделан для того, чтобы установить более строгий контроль за качеством импортируемой продукции, гарантируя ее соответствие стандартам пищевой безопасности.

Также он отметил, что лицензирование поможет стабилизировать цены на зерно и защитить местных производителей, сбалансировав их интересы, интересы потребителей и государства.

Украина сократила экспорт подсолнечного масла в ЕС

Экспорт подсолнечного масла из Украины в феврале 2024 года достиг 603 тысячи тонн, что всего на 1% меньше, чем в январе, став вторым наибольшим показателем для февраля в истории. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019/20 маркетинговом году – 627 тысяч тонн.

Главной причиной снижения экспорта в текущем месяце стало сокращение поставок в страны Европейского Союза на 10%, из-за чего, несмотря на большой спрос в начале сезона, запасы подсолнечного масла остаются на удовлетворительном уровне.

В ЕС было отправлено около 364,1 тысячи тонн масла, на 10% меньше чем в январе, но это все еще один из самых больших месячных объемов для этого региона.

С другой стороны, рост экспорта подсолнечного масла наблюдался в Турцию (81,6 тыс. тонн; +15%) и Индию (38,1 тыс. тонн по сравнению с 700 тоннами в предыдущем месяце).

Фото: ua.depositphotos.com