Правительство упростило лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию и сделало его автоматическим

Правительство облегчило процедуру экспорта семян подсолнечника в Болгарию, перейдя на автоматическое лицензирование вместо предыдущего неавтоматического.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Заместитель министра экономики Тарас Качка отметил, что теперь не нужно получать отдельные разрешения от Минагрополитики или проводить консультации с этой страной.

"Недавно Республика Болгария согласилась либерализовать режим лицензирования экспорта одного из этих сельскохозяйственных товаров, а именно семена подсолнечника... Это должно упростить экспорт соответствующей украинской продукции", - говорит он.

Утко добавил, что ранее введенный правительством механизм верификации и согласования экспорта некоторых агропродуктов в страны ЕС, включая Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, для пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук добавил, что соответствующие изменения были внесены изменения в приложение 4 "Перечень товаров (аграрной продукции), экспорт которых подлежит лицензированию" в постановление КМУ от 27.12.2023 N 1402 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2024 год".

Отметим, что во время военного положения все документы для получения лицензии можно подавать через специальные веб-сайты Минэкономики и другие электронные сервисы.

В Болгарии нехватка подсолнечника

Отметим, что рынок ожидал указанного упрощения правительством процедуры получения экспортных лицензий на подсолнечник из Украины. В Болгарии же переработчики сталкиваются с риском прекращения работы заводов из-за недостаточного объема сырья.

Глава Союза производителей растительных масел и маслодельных продуктов в Болгарии Яни Янев заявил, что болгарские производители масла готовы выйти на забастовку из-за дефицита подсолнечника, вызванного приостановкой импорта из Украины.

"Нам нужен постоянный поток подсолнечника, потому что мощности, которые мы имеем, вдвое больше производимого сырья. Мы протестуем против политики ограничения свободной торговли и направленной против интересов фермеров профильным министерством", - сказал Янев.

По его словам, из-за официального запрета импорта подсолнечника из Украины до 15 сентября поступление этого сырья практически отсутствует.

"Сейчас мы находимся в режиме лицензирования импорта подсолнечника из Украины. Однако Киев не выдает лицензии, потому что заинтересован в том, чтобы он остался в стране. У них большая обрабатывающая промышленность, которая превышает их объемы производства. Поэтому доступ к украинскому подсолнечнику пока невозможен", – сказал Янев, который подчеркнул, что Украина является крупнейшим европейским экспортером подсолнечного масла.

По его словам, импорт из Румынии и Молдовы имеет место, но не в больших объемах.

Напомним, в декабре 2023 года Украина и Болгария согласовали порядок применения процедуры верификации экспорта в Болгарию рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника.

Согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только тем компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.

Источник фото: ua.depositphotos.com