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Правительство упростило лицензирование экспорта подсолнечника в Болгарию и сделало его автоматическим
Правительство облегчило процедуру экспорта семян подсолнечника в Болгарию, перейдя на автоматическое лицензирование вместо предыдущего неавтоматического.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Заместитель министра экономики Тарас Качка отметил, что теперь не нужно получать отдельные разрешения от Минагрополитики или проводить консультации с этой страной.
"Недавно Республика Болгария согласилась либерализовать режим лицензирования экспорта одного из этих сельскохозяйственных товаров, а именно семена подсолнечника... Это должно упростить экспорт соответствующей украинской продукции", - говорит он.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Утко добавил, что ранее введенный правительством механизм верификации и согласования экспорта некоторых агропродуктов в страны ЕС, включая Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу, для пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.
Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук добавил, что соответствующие изменения были внесены изменения в приложение 4 "Перечень товаров (аграрной продукции), экспорт которых подлежит лицензированию" в постановление КМУ от 27.12.2023 N 1402 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2024 год".
Отметим, что во время военного положения все документы для получения лицензии можно подавать через специальные веб-сайты Минэкономики и другие электронные сервисы.
В Болгарии нехватка подсолнечника
Отметим, что рынок ожидал указанного упрощения правительством процедуры получения экспортных лицензий на подсолнечник из Украины. В Болгарии же переработчики сталкиваются с риском прекращения работы заводов из-за недостаточного объема сырья.
Глава Союза производителей растительных масел и маслодельных продуктов в Болгарии Яни Янев заявил, что болгарские производители масла готовы выйти на забастовку из-за дефицита подсолнечника, вызванного приостановкой импорта из Украины.
"Нам нужен постоянный поток подсолнечника, потому что мощности, которые мы имеем, вдвое больше производимого сырья. Мы протестуем против политики ограничения свободной торговли и направленной против интересов фермеров профильным министерством", - сказал Янев.
По его словам, из-за официального запрета импорта подсолнечника из Украины до 15 сентября поступление этого сырья практически отсутствует.
"Сейчас мы находимся в режиме лицензирования импорта подсолнечника из Украины. Однако Киев не выдает лицензии, потому что заинтересован в том, чтобы он остался в стране. У них большая обрабатывающая промышленность, которая превышает их объемы производства. Поэтому доступ к украинскому подсолнечнику пока невозможен", – сказал Янев, который подчеркнул, что Украина является крупнейшим европейским экспортером подсолнечного масла.
По его словам, импорт из Румынии и Молдовы имеет место, но не в больших объемах.
Напомним, в декабре 2023 года Украина и Болгария согласовали порядок применения процедуры верификации экспорта в Болгарию рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника.
Согласно нововведениям, экспортировать агропродукцию, в частности зерновые и масличные, разрешено только тем компаниям, которые пройдут соответствующую верификацию экспортера, без налоговых задолженностей и соблюдают валютный контроль.
Источник фото: ua.depositphotos.com