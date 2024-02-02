Уряд спростив ліцензування експорту соняшника до Болгарії і зробив його автоматичним

Уряд полегшив процедуру експорту насіння соняшнику до Болгарії, перейшовши на автоматичне ліцензування замість попереднього неавтоматичного.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Заступник міністра економіки, Тарас Качка, зазначив, тепер не потрібно отримувати окремі дозволи від Мінагрополітики чи проводити консультації з цією країною.

"Нещодавно Республіка Болгарія погодилась лібералізувати режим ліцензування експорту одного із цих сільськогосподарських товарів, а саме насіння соняшнику... Це має спростити експорт відповідної української продукції", - каже він.

Качка додав, що раніше введений урядом механізм верифікації та погодження експорту деяких агропродуктів до країн ЄС, включаючи Болгарію, Румунію, Словаччину, Угорщину та Польщу, для пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук додав, що відповідні зміни було внесено зміни у додаток 4 "Перелік товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню" до постанови КМУ від 27.12.2023 N 1402 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік".

Зазначимо, що під час воєнного стану всі документи для отримання ліцензії можна подавати онлайн через спеціальні веб-сайти Мінекономіки та інші електронні сервіси.

У Болгарії нестача соняшнику

Зазначимо, що ринок очікував на зазначене спрощення урядом процедури отримання експортних ліцензій на соняшник з України. В Болгарії ж переробники наразі стикаються з ризиком припинення роботи заводів через недостатній обсяг сировини.

Голова Союзу виробників рослинних олій і маслоробних продуктів в Болгарії Яні Янев заявив, що болгарські виробники олії готові вийти на страйк через дефіцит соняшнику, який спричинений призупиненням імпорту з України.

"Нам потрібен постійний потік соняшнику, тому що потужності, які ми маємо, вдвічі більші за вироблену сировину. Ми протестуємо проти політики обмеження вільної торгівлі та спрямованої проти інтересів фермерів профільним міністерством", - сказав Янев.

За його словами, через офіційну заборону імпорту соняшнику з України до 15 вересня надходження цієї сировини практично відсутнє.

"Зараз ми перебуваємо в режимі ліцензування імпорту соняшнику з України. Однак Київ не видає ліцензії, тому що зацікавлений у тому, щоб він залишився в країні. Вони мають велику обробну промисловість, яка перевищує їх обсяги виробництва. Тому доступ до українського соняшнику наразі неможливий", – сказав Янев, який підкреслив, що Україна є найбільшим європейським експортером соняшникової олії.

За його словами, імпорт з Румунії та Молдови має місце, але не у великих обсягах.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Україна та Болгарія узгодили порядок застосування процедури верифікації експорту до Болгарії ріпаку, кукурудзи, пшениці та соняшника.

Відповідно до нововведень, експортувати агропродукцію, зокрема зернові та олійні, дозволено тільки тим компаніям, які пройдуть відповідну верифікацію експортера, не матимуть податкових заборгованостей та дотримуються валютного контролю.

Джерело фото: ua.depositphotos.com