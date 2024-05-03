Маск вносить зміни до функції блокування користувачів на платформі X

Соцмережа X (колишній Twitter) повідомила про зміни у функції блокування користувачів на своїй платформі. Замість повного видалення кнопки блокування, змінюватиметься видимість відповідей у контексті блоку.

Про це компанія X повідомила на своїй сторінці.

Раніше, коли користувач блокував іншого, заблокований не міг бачити відповіді на свої дописи від того, хто його заблокував. Тепер цю функцію скасовано - заблоковані особи зможуть бачити прямі відповіді на їхні пости.

"Якщо користувач, який заблокував вас, відповість на одну з ваших публікацій, тепер ви зможете побачити його відповідь. Ця зміна дає вам змогу виявляти та повідомляти про будь-який потенційно поганий вміст, який ви раніше не могли переглядати", - наголосили в компанії.

Компанія X заявила, що ця зміна є частиною їхніх зусиль привести функцію блокування у відповідність до принципів публічного обговорення. У майбутньому можливі подальші оновлення блокування, але мета - дозволити користувачам контролювати власний досвід та зберігати публічну видимість контенту.

Хоча зміни не є радикальними, вони можуть задовольнити користувачів, які хочуть бачити, що про них в такий спосіб турбуються на платформі. Ілон Маск, схоже, прагне зробити X більш прозорою для публічних обговорень.

Додамо, нещодавно соцмережа Х дозволила своїм підписниками на Premium+ публікувати значно довші тексти, ніж іншим користувачам. Х збільшила максимально дозволений обсяг тексту для платних користувачів 25 000 символів до 100 000 символів, що складає близько 15 000 слів.

"Публікація довгого текстового, аудіо- та відеовмісту на Х значно збільшить охоплення! Понад півмільярда активних користувачів є на цій платформі, і вони є найрозумнішою та найвпливовішою аудиторією на Землі", - написав Маск.

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