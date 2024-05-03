Маск вносит изменения в функцию блокировки пользователей на платформе X

Соцсеть X (бывший Twitter) сообщила об изменениях в функции блокировки пользователей на своей платформе. Вместо полного удаления кнопки блокировки будет изменяться видимость ответов в контексте блока.

Об этом компания X сообщила на своей странице.

Ранее, когда пользователь блокировал другого, заблокированный не мог видеть ответ на свои сообщения от того, кто его заблокировал. Теперь эта функция отменена – заблокированные лица смогут видеть прямые ответы на их посты.

"Если пользователь, заблокировавший вас, ответит на одну из ваших публикаций, теперь вы сможете увидеть его ответ. Это изменение позволяет вам обнаруживать и сообщать о любом потенциально плохом содержимом, которое вы раньше не могли просматривать", - отметили в компании .

Компания X заявила, что это изменение является частью их усилий привести функцию блокировки в соответствие с принципами публичного обсуждения. В будущем возможны дальнейшие обновления блокировки, но цель – позволить пользователям контролировать собственный опыт и сохранять публичную видимость контента.

Хотя изменения не являются радикальными, они могут удовлетворить пользователей, желающих видеть, что о них таким образом беспокоятся на платформе. Илон Маск, похоже, стремится сделать X более прозрачным для публичных обсуждений.

Добавим, недавно соцсеть Х позволила своим подписчикам на Premium+ публиковать более длинные тексты, чем другим пользователям. X увеличила максимально разрешенный объем текста для платных пользователей 25000 символов до 100000 символов, что составляет около 15000 слов.

"Публикация длинного текстового, аудио- и видеосодержимого на Х значительно увеличит охват! Более полумиллиарда активных пользователей есть на этой платформе, и они являются самой умной и влиятельной аудиторией на Земле", - написал Маск.

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